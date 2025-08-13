Свято 13 серпня: що категорично не можна робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 13 серпня, православні українці вшановують пам'ять преподобного Максима Сповідника та відзначають віддання свята Преображення Господнього. Цей день, згідно з народними традиціями та церковним календарем, має особливі правила та прикмети, до яких варто прислухатися.

РБК-Україна розповідає про головні заборони дня, його історію та народні прикмети, які допоможуть передбачити погоду та майбутній врожай.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Сьогодні православна церква вшановує преподобного Максима Сповідника, одного з найвидатніших богословів та захисників православної віри VII століття. Він мужньо боровся з єрессю монофелітства і залишив після себе багату богословську спадщину.

Крім того, 13 серпня відзначається віддання свята Преображення Господнього. Це завершальний день святкування Преображення, яке було встановлено на згадку про дивовижне преображення Ісуса Христа на горі Фавор перед Своїми учнями.

Що категорично не можна робити 13 серпня

Сьогодні існує кілька важливих заборон:

Не рекомендується важка фізична праця. У народі казали: "На Максима не мни соломи - не буде ні клуні, ні спокою". Краще присвятити час молитві та духовному очищенню.

Не рекомендується починати нові справи, оскільки, за повір'ям, вони не принесуть успіху.

Заборонено вживати продукти тваринного походження, адже триває Успенський піст, який за своєю суворістю прирівнюється до Великого.

Народні прикмети на 13 серпня

Прикмети цього дня допомагали нашим предкам передбачити майбутню осінь та погоду:

Якщо сьогодні ясно і сонячно - осінь буде сухою та теплою.

Якщо на 13 серпня йде дощ - варто очікувати холодної та мокрої осені.

Якщо вже сьогодні пожовкла береза - це віщує скорі заморозки.

Якщо бджоли літають низько - невдовзі почнеться дощ.

Що треба робити у свято

Цього дня варто помолитися преподобному Максиму Сповіднику, просячи допомоги в навчанні та зміцненні у вірі.

Важливо відпустити всі образи та попросити вибачення у тих, кого ви могли засмутити.

Вважається, що чистота в оселі цього дня притягує благополуччя.

За традицією, можна обійти житло з іконою та розкласти гілочки будяка, щоб захистити оселю від біди.

У кого День ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують Максим та Іполит.

Привітання з Днем ангела для Максима:

Максиме, з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від бід, а на життєвому шляху тобі зустрічаються лише добрі люди та світлі події.

Зі святом, Максиме! Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та незгасної віри в себе. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч.

Вітаю тебе, Максиме, з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе за руку життєвим шляхом, захищає від негараздів і наповнює серце радістю.

Максиме, нехай твій ангел дарує тобі мир та спокій, а Божа благодать супроводжує в усіх справах. З Днем ангела!

З Днем ангела, Максиме! Хай кожен твій день буде сповнений яскравими моментами, щирими посмішками та справжнім щастям.

Максиме, нехай ангел оберігає твою родину, дарує вам благополуччя та затишок. Зі святом!

З Днем ангела, Максиме! Бажаю, щоб у твоєму житті було багато світла, добра, успіху та щирого кохання.

Максиме, вітаю з іменинами! Нехай Господь дарує тобі міцне здоров'я, щасливу долю та мудрість у прийнятті рішень.

Зі святом, Максиме! Бажаю успіхів у всіх починаннях, нехай твої мрії збуваються, а ангел-охоронець завжди допомагає.

Максиме, з Днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди живе любов, а в душі - гармонія.

Вітаю, Максиме! Нехай твій ангел приносить лише добрі новини, оберігає від горя та дарує радість.

З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець ніколи не залишає тебе, а його крила завжди захищають від усіх негараздів.

Максиме, вітаю з іменинами! Нехай твій ангел дарує тобі мудрість і терпіння, щоб ти завжди знаходив правильний шлях.

Зі святом, Максиме! Бажаю бути завжди під надійним захистом свого ангела та відчувати його присутність.

Максиме, нехай твій ангел веде тебе до перемог і щастя, а кожен крок наближає до мрії. З Днем ангела!

З Днем ангела, Максиме! Нехай твоє життя буде яскравим, повним щастя і благополуччя.

Максиме, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел надихав тебе на великі звершення.

Зі святом, Максиме! Хай твоє життя буде повним благодаті, любові та світлих подій, а ангел завжди буде поруч.

Які ще свята відзначають 13 серпня

Окрім релігійних свят, сьогодні у світі відзначають: