Яблучний Спас 2025: суворі заборони, традиції та прикмети Преображення

Сьогодні, 6 серпня, Яблучний Спас, або Преображення Господнє, - одне з найшанованіших свят літа для православних християн. Це день духовного оновлення, подяки Богові за врожай, а також час молитви, тиші й благодаті.

РБК-Україна зібрало для вас головні традиції, заборони та прикмети, пов’язані зі святом.

Яблучний Спас: чому це свято важливе

Це свято є другим у серпневому циклі спасів і символізує не лише подяку за дари літа, а й глибоке духовне оновлення.

За християнським віровченням, Преображення - це момент, коли Ісус Христос постав перед своїми учнями у сяйві божественної слави. На горі Фавор апостоли Петро, Яків та Іоан стали свідками того, як обличчя Ісуса засяяло, а одяг став білим, як світло.

Ця подія розкрила божественну природу Спасителя і стала одкровенням Святої Трійці: Бога-Отця, що промовив із хмари, Бога-Сина, що преображався, і Святого Духа, який у вигляді хмари огорнув гору.

У народній традиції Преображення здавна поєдналося з символікою врожаю. Саме в цей день українці освячують у храмах яблука, груші, виноград, мед, колоски нового хліба та інші дари літа.

Сучасна ікона Преображення Господнього (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити у свято Преображення 6 серпня

Яблучний Спас припадає на період Успенського посту, тому віряни дотримуються певних обмежень у харчуванні.

Забороняється вживати м’ясо, яйця та молочні продукти, хоча цього дня дозволено скуштувати рибу і трохи вина, як виняток на честь свята.

Цей день також вимагає духовної зосередженості та спокою. Не можна сваритися, тримати образу, бажати комусь зла.

Рекомендується пробачити старі конфлікти, уникати гніву й лайки, особливо в родинному колі. Вважається, що добрі слова і щире благословення, сказані на Яблучний Спас, мають особливу силу.

Також вважається, що у цей день не можна працювати фізично - копати, прати, прибирати чи шити.

Не можна вбивати навіть дрібних комах - бо це, за повір’ям, порушує гармонію природи у святковий день.

Яблучний Спас 2025: головні традиції та народні прикмети свята Преображення Господнього

Головною традицією цього дня є освячення дарів літа. Зранку українці поспішають до храмів із кошиками, в яких лежать соковиті яблука, грона винограду, груші, головки маку, колоски нового врожаю та баночки з медом. Ці кошики щедро прикрашають польовими квітами, духмяними травами і пшеничними снопиками.

Особливе місце серед усього займають яблука - символ добробуту, оновлення і благословення. Вважалося, що до освячення вживати їх у їжу не можна.

За народними повір’ями, особливо цього дня слід утриматися від куштування яблук жінкам, які втратили дітей - мовляв, поки яблука не освячені, янголи ще не передали їх душам померлих малюків.

Після літургії яблука дозволено їсти, і саме тоді заведено пригостити рідних, друзів, сусідів, а також тих, хто потребує допомоги. Частування освяченими плодами символізує не лише щедрість, а й очищення душі.

У деяких регіонах вважається доброю прикметою загадати бажання саме в момент, коли відкушуєш перше яблуко після освячення. Люди вірили, що за щирого серця воно неодмінно здійсниться. Такі вірування особливо поширені серед незаміжніх дівчат, які сприймали цей ритуал як можливість наблизити здійснення мрії чи вийти заміж.

Яблучний Спас є також символічною межею між літом і осінню. У народі вважали, що після цього дня літо поступово здає свої позиції, а природа починає готуватися до осіннього спокою.

Тож саме в цей час господарі активно беруться за заготівлю запасів на зиму - сушать фрукти, варять варення, готують узвари, компоти та яблучні повидла. З яблук печуть пироги, готують страви з медом, а у деяких селах роблять обрядові "шулики".

Існує й давній український звичай - поминати у цей день померлих. Вважалося, що душі предків навідуються до живих, тому на Спаса обов’язково ставили свічки з нового воску, кришили хліб і наливали мед. У деяких громадах донині існує традиція приносити освячені плоди на могили рідних або залишати частину вдома як духовний дар померлим.

Ще одним важливим елементом свята є добрі справи. Перед 6 серпня готують страви, печуть яблучну випічку і пригощають бідних. У день свята прийнято допомагати нужденним, жертвувати їм дрібні гроші, ділитися з тими, хто не має змоги прийти до церкви або приготувати кошик для освячення. Така жертовність і доброта вважаються особливо благословенними.

Оскільки свято припадає на період Успенського посту, важливо утриматися від м’ясних, молочних страв і алкоголю. Церква дозволяє в цей день лише пісну їжу, а також - як виняток - рибу. Усі приготовані частування мають бути простими, без зайвих витребеньок, але з любов’ю.

Народна мудрість зберегла чимало прикмет, пов’язаних із погодою.

Якщо на Спаса день сонячний і ясний - зима буде сухою та морозною.

Якщо ж із самого ранку дощить - слід чекати вогкої зими.

Жовте листя на деревах у цей день віщує швидкий прихід осені, а поява великої кількості шпаків - суворий мороз у січні.

Навіть стан фруктів на святковому столі тлумачили по-своєму: якщо яблука гнилі - рік буде важким, якщо плоди налиті соком - очікується щедрий врожай наступного року.

Сильна молитва на Преображення

Боже, Ти в славному преображенні Твого Єдинородного Сина підтвердив тайну віри свідченням Отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей; дозволь нам, Твоїм слугам, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати Його співспадкоємцями. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.

Привітання з Яблучним Спасом

Яблучко стигле - символ добра,

Нехай не знаєте ви зла.

Хай день Преображення несе

Надію, що вас зцілить і спасе!

***

Хай в хаті буде мир і лад,

А в серці - Божа благодать.

Зі Спасом вас!

***

Зі Спасом Яблучним вітаю,

Здоров’я й миру вам бажаю!

Хай в дім заходить щастя й ласка,

А кожен день - мов світла казка.

Хай яблуко на вашім столі

Принесе радість душі!

***

Яблучний Спас на поріг ступає -

Нехай добро вас не минає!

Хай Бог благословить ваш дім

І щастя буде рідним всім!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Бажаю, щоб кожне освячене яблуко приносило у ваше життя краплю тепла, добра і миру. Нехай у серці завжди буде спокій, у родині - злагода, а у щоденних справах - благословення згори.

***

Нехай у день Преображення Господнього до вас прийде оновлення - у думках, справах, мріях. Бажаю вам світлої дороги, солодкого, мов мед, життя, та любові, що зігріває навіть у найхолодніші дні!

***

Зі Спасом вас! Нехай освячені яблука стануть знаком вашого добробуту, гармонії й Божої благодаті. Як у давнину наші предки дякували за врожай, так і ми сьогодні подякуймо за все хороше. Нехай у вашому житті буде мир, любов і добра доля!

***

Нехай ваше життя буде, як освячене яблуко - соковите, чисте, наповнене сонцем і благословенням. Бажаю, щоб жодна гілка вашого роду не зламалась, а плоди завжди були багатими на радість, любов і здоров’я.