Праздник 13 августа: что категорически нельзя делать сегодня, народные приметы

Среда 13 августа 2025 05:40
UA EN RU
Праздник 13 августа: что категорически нельзя делать сегодня, народные приметы Какой церковный праздник 13 августа и какие запреты и приметы на сегодня (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сегодня, 13 августа, православные украинцы чтят память преподобного Максима Исповедника и отмечают отдание праздника Преображения Господня. Этот день, согласно народным традициям и церковному календарю, имеет особые правила и приметы, к которым стоит прислушаться.

РБК-Украина рассказывает о главных запретах дня, его истории и народных приметах, которые помогут предсказать погоду и будущий урожай.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Сегодня православная церковь чтит преподобного Максима Исповедника, одного из величайших богословов и защитников православной веры VII века. Он мужественно боролся с ересью монофелитства и оставил после себя богатое богословское наследие.

Кроме того, 13 августа отмечается отдание праздника Преображения Господня. Это завершающий день празднования Преображения, которое было установлено в память об удивительном преображении Иисуса Христа на горе Фавор перед Своими учениками.

Что категорически нельзя делать 13 августа

Сегодня существует несколько важных запретов:

  • Не рекомендуется тяжелый физический труд. В народе говорили: "На Максима не мни соломы - не будет ни риги, ни покоя". Лучше посвятить время молитве и духовному очищению.
  • Не рекомендуется начинать новые дела, поскольку, по поверью, они не принесут успеха.
  • Запрещено употреблять продукты животного происхождения, ведь продолжается Успенский пост, который по своей строгости приравнивается к Великому.

Народные приметы на 13 августа

Приметы этого дня помогали нашим предкам предсказать будущую осень и погоду:

  • Если сегодня ясно и солнечно - осень будет сухой и теплой.
  • Если на 13 августа идет дождь - стоит ожидать холодной и мокрой осени.
  • Если уже сегодня пожелтела береза - это предвещает скорые заморозки.
  • Если пчелы летают низко - вскоре начнется дождь.

Что надо делать в праздник

В этот день стоит помолиться преподобному Максиму Исповеднику, прося помощи в обучении и укреплении в вере.

Важно отпустить все обиды и попросить прощения у тех, кого вы могли огорчить.

Считается, что чистота в доме в этот день притягивает благополучие.

По традиции, можно обойти жилье с иконой и разложить веточки чертополоха, чтобы защитить дом от беды.

У кого День ангела сегодня

Сегодня именины празднуют Максим и Ипполит.

Поздравления с Днем ангела для Максима:

  • Максим, с Днем ангела, с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от бед, а на жизненном пути тебе встречаются только добрые люди и светлые события.
  • С праздником, Максим! Желаю тебе крепкого здоровья, неисчерпаемого оптимизма и неугасающей веры в себя. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом.
  • Поздравляю тебя, Максим, с именинами! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя за руку по жизненному пути, защищает от невзгод и наполняет сердце радостью.
  • Максим, пусть твой ангел дарит тебе мир и покой, а Божья благодать сопровождает во всех делах. С Днем ангела!
  • С Днем ангела, Максим! Пусть каждый твой день будет наполнен яркими моментами, искренними улыбками и настоящим счастьем.
  • Максим, пусть ангел оберегает твою семью, дарит вам благополучие и уют. С праздником!
  • С Днем ангела, Максим! Желаю, чтобы в твоей жизни было много света, добра, успеха и искренней любви.
  • Максим, поздравляю с именинами! Пусть Господь дарует тебе крепкое здоровье, счастливую судьбу и мудрость в принятии решений.
  • С праздником, Максим! Желаю успехов во всех начинаниях, пусть твои мечты сбываются, а ангел-хранитель всегда помогает.
  • Максим, с Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда живет любовь, а в душе - гармония.
  • Поздравляю, Максим! Пусть твой ангел приносит только хорошие новости, оберегает от горя и дарит радость.
  • С Днем ангела! Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет тебя, а его крылья всегда защищают от всех невзгод.
  • Максим, поздравляю с именинами! Пусть твой ангел дарует тебе мудрость и терпение, чтобы ты всегда находил правильный путь.
  • С праздником, Максим! Желаю быть всегда под надежной защитой своего ангела и чувствовать его присутствие.
  • Максим, пусть твой ангел ведет тебя к победам и счастью, а каждый шаг приближает к мечте. С Днем ангела!
  • С Днем ангела, Максим! Пусть твоя жизнь будет яркой, полной счастья и благополучия.
  • Максим, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел вдохновлял тебя на великие свершения.
  • С праздником, Максим! Пусть твоя жизнь будет полной благодати, любви и светлых событий, а ангел всегда будет рядом.

Какие еще праздники отмечают 13 августа

Кроме религиозных праздников, сегодня в мире отмечают:

  • Всемирный день левши - праздник, посвященный людям, которые пишут левой рукой.
  • Международный день волка - день, посвященный привлечению внимания к сохранению популяции волков в дикой природе.

При создании материала были использованы: церковный календарь ПЦУ, портал DayToday.

Праздники в Украине Церковный календарь
