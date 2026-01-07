Святковий елемент у буднях: як Лілія Ребрик стилізує спідницю з лелітками

Святкові речі дедалі частіше виходять за межі вечірнього дрескоду і стають частиною повсякденного гардероба. Телеведуча Лілія Ребрик на власному прикладі показала, як стилізувати спідницю з лелітками у зимових буднях.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик

Коротка спідниця з лелітками

Ключовим елементом образу стала чорна спідниця у довжині міні, повністю розшита лелітками. Саме вона задає святковий настрій і привертає увагу, однак завдяки грамотному поєднанню з іншими речами "лук" не виглядає занадто вечірнім.

Лілія робить ставку на гру текстур і контрастів, що є одним із найефективніших прийомів у повсякденній стилізації яскравих акцентів.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шуба з екохутра

Щоб врівноважити блиск леліток, ведуча обрала об’ємний верхній одяг - пухнасту шубу зі штучного хутра молочного відтінку. Фактурне хутро додає образу м’якості, тепла та затишку, водночас створюючи багатошаровість.

Контраст між матовою, повітряною текстурою шуби та глянцевою поверхнею спідниці робить образ складнішим і візуально цікавішим.

Ребрик показала, як носити коротку спідницю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Червоний светр

Ще одним важливим акцентом став яскравий червоний джемпер, який проглядається під верхнім одягом. Поєднання червоного, чорного та білого давно вважається класикою, особливо у святковий період.

Воно виглядає енергійно, динамічно та асоціюється з різдвяним настроєм, не втрачаючи при цьому актуальності у повсякденних образах.

Лілія Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Взуття та аксесуари

Взуття та аксесуари у цьому луці виконують практичну функцію і допомагають заземлити святковий настрій. Чорні щільні колготки та високі шкіряні чоботи на низькому ходу роблять образ зручним для прогулянок містом у холодну погоду.

Відсутність підборів і лаконічний дизайн взуття додають комфорту та підкреслюють, що цей аутфіт створений не для червоної доріжки, а для звичайного зимового дня.

Ребрик продемонструвала "лук" на зиму 2026 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Додатковий контекст образу - святкові пакети для шопінгу - лише підсилює головну ідею виходу. Лелітки, за прикладом Лілії Ребрик, можуть бути доречними не лише на вечірках, а й під час справ, прогулянок або зустрічей із друзями.

Цей образ ще раз підтверджує актуальний модний принцип: ошатні речі не варто відкладати "на потім".

Їх можна і потрібно поєднувати з базовим трикотажем, комфортним взуттям та теплим верхнім одягом, створюючи святковий настрій навіть у звичайних буднях.