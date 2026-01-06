ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий "лук" Ірочки з "Холостяка"

Вівторок 06 січня 2026 07:15
UA EN RU
Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий "лук" Ірочки з "Холостяка" Ірина Пономаренко з "Холостяка" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Модель з Донецька, фіналістка проєкту "Холостяк" Ірочка показала, як стильно носити об’ємну шубу з екохутра взимку. Світла екошуба, обтислий низ і масивне взуття склали комфортний та актуальний образ для щоденних міських прогулянок.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Екошуба - тренд зими 2026

Головний акцент образу - об’ємна екошуба середньої довжини, приблизно до середини стегна.

Модель виконана з екохутра з довгим пухнастим ворсом пісочного відтінку. Завдяки такій фактурі шуба створює ефект хмаринки, додаючи образу м’якості, затишку та візуального об’єму.

Світлий природний колір екохутра виглядає дорого, легко поєднується з базовими речами та ефектно контрастує із зимовими міськими пейзажами.

Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Ірочка з "Холостяка" (скриншот)

З чим носити шубу з екохутра

Щоб гармонійно врівноважити об’ємний верх, Ірочка обрала перевірене стилістичне рішення - обтислий низ. Чорні легінси зі штрипками підкреслюють стрункість ніг і не перевантажують образ зайвими деталями, залишаючи екошубу в центрі уваги.

Взуття також підібране з урахуванням комфорту: масивні черевики рудого кольору - популярні Uggs, ідеально пасують за тоном до верхнього одягу. Таке взуття не лише виглядає актуально, а й забезпечує зручність під час зимових прогулянок засніженим містом.

Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Учасниця "Холостяка" показала шубу (скриншот)

Аксесуари та деталі

Завершальним штрихом образу стала лаконічна невелика сумка темного кольору - коричневого або чорного. Вона робить "лук" практичним і універсальним для щоденних справ, не відволікаючи увагу від головного модного акценту.

Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Ірина Пономаренко (скриншот)

Beauty-образ: природність і легкість

До розслабленого зимового стилю Ірина додала просту укладку з розпущеним волоссям та мінімалістичний макіяж. Акцент на природну красу, сяючу шкіру та легку посмішку створює відчуття невимушеності й позитиву, яке ідеально доповнює повсякденний образ.

Як носити об’ємну шубу з екохутра: зимовий &quot;лук&quot; Ірочки з &quot;Холостяка&quot;Модна шуба (скриншот)

Такий "лук" від учасниці "Холостяка" можна вважати універсальною шпаргалкою для зими: він демонструє, як виглядати модно й актуально, не жертвуючи теплом і комфортом навіть у холодну пору року.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя Холостяк
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка