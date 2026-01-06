Коричневий - головний колір сезону: як його носить колишня Цимбалюка

Коричневий упевнено закріпився як головний колір сезону, поступово витісняючи класичний чорний із повсякденних образів. Колишня Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна на власному прикладі показала, як носити трендовий відтінок зимою 2026.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Готочкіна, власниця київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label, яка давно зарекомендувала себе як прихильниця стриманої естетики та продуманих образів, знову привернула увагу до актуальних модних трендів сезону.

Вона демонструє образ у теплій коричневій гамі - одному з ключових напрямів сучасної моди, який поступово витісняє класичний чорний.

Актуальна палітра сезону

Образ побудований у стилі monochrome - монохромної коричневої гами, що варіюється від глибокого шоколадного до кавового. Такий підхід вважається однією з найстійкіших тенденцій останніх років, адже виглядає м’якше за чорний, але водночас зберігає відчуття статусності.

Комбінація різних фактур в межах одного кольору - вовни, екошкіри та гладкої поверхні взуття - додає образу візуальної глибини та робить його більш дорогим на вигляд.

Готочкіна показала трендовий образ (скриншот)

Ключові елементи образу

Основою аутфіту став светр із високим горлом. Об’ємна в’язка і насичений шоколадний колір створюють відчуття затишку, що особливо актуально у прохолодний сезон, але при цьому не позбавляють образ елегантності.

Контрастом до м’якого верху виступає мініспідниця на запах з екошкіри. Асиметричний крій додає динаміки та візуально подовжує ноги, а легкий сатиновий блиск матеріалу вдало балансує з матовою текстурою светра.

Завершують образ високі чоботи-труби з гострим носком та невеликим підбором kitten heel. Таке взуття залишається серед фаворитів сезону і добре поєднується з короткими спідницями, не перевантажуючи силует і зберігаючи жіночність.

Колишня Цимбалюка задає тренди (скриншот)

Деталі, що формують стиль

В аксесуарах Світлана зробила ставку на мінімалізм. Лаконічний годинник, світлий манікюр і нюдовий макіяж підтримують загальний настрій образу. Чорні колготки додають практичності та завершеності, адаптуючи образ до холодної погоди.

Чому цей образ вдалий

Такий "лук" є прикладом стилю Quiet Luxury або Old Money - стриманої розкоші без демонстративних акцентів. Він виглядає продумано, актуально та доречно у міському ритмі життя.

Поєднання об’ємного верху з коротким низом дозволяє зберегти баланс пропорцій і водночас зробити акцент на струнких ногах, що підкреслює статус і впевненість сучасної бізнесвумен.

Світлана Готочкіна (скриншот)