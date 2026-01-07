ua en ru
Праздничный элемент в буднях: как Лилия Ребрик стилизует юбку с пайетками

Среда 07 января 2026 07:15
Лилия Ребрик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Праздничные вещи все чаще выходят за пределы вечернего дресс-кода и становятся частью повседневного гардероба. Телеведущая Лилия Ребрик на собственном примере показала, как стилизовать юбку с пайетками в зимних буднях.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ребрик

Короткая юбка с пайетками

Ключевым элементом образа стала черная юбка в длине мини, полностью расшитая пайетками. Именно она задает праздничное настроение и привлекает внимание, однако благодаря грамотному сочетанию с другими вещами "лук" не выглядит слишком вечерним.

Лилия делает ставку на игру текстур и контрастов, что является одним из самых эффективных приемов в повседневной стилизации ярких акцентов.

Праздничный элемент в буднях: как Лилия Ребрик стилизует юбку с пайеткамиЛилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шуба из экомеха

Чтобы уравновесить блеск пайеток, ведущая выбрала объемную верхнюю одежду - пушистую шубу из искусственного меха молочного оттенка. Фактурный мех добавляет образу мягкости, тепла и уюта, одновременно создавая многослойность.

Контраст между матовой, воздушной текстурой шубы и глянцевой поверхностью юбки делает образ более сложным и визуально интересным.

Праздничный элемент в буднях: как Лилия Ребрик стилизует юбку с пайеткамиРебрик показала, как носить короткую юбку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Красный свитер

Еще одним важным акцентом стал яркий красный джемпер, который просматривается под верхней одеждой. Сочетание красного, черного и белого давно считается классикой, особенно в праздничный период.

Оно выглядит энергично, динамично и ассоциируется с рождественским настроением, не теряя при этом актуальности в повседневных образах.

Праздничный элемент в буднях: как Лилия Ребрик стилизует юбку с пайеткамиЛилия Ребрик задает тренды (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Обувь и аксессуары

Обувь и аксессуары в этом луке выполняют практическую функцию и помогают заземлить праздничное настроение. Черные плотные колготки и высокие кожаные сапоги на низком ходу делают образ удобным для прогулок по городу в холодную погоду.

Отсутствие каблуков и лаконичный дизайн обуви добавляют комфорта и подчеркивают, что этот аутфит создан не для красной дорожки, а для обычного зимнего дня.

Праздничный элемент в буднях: как Лилия Ребрик стилизует юбку с пайеткамиРебрик продемонстрировала "лук" на зиму 2026 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дополнительный контекст образа - праздничные пакеты для шопинга - лишь усиливает главную идею выхода. Лелитки, по примеру Лилии Ребрик, могут быть уместными не только на вечеринках, но и во время дел, прогулок или встреч с друзьями.

Этот образ еще раз подтверждает актуальный модный принцип: нарядные вещи не стоит откладывать "на потом".

Их можно и нужно сочетать с базовым трикотажем, комфортной обувью и теплой верхней одеждой, создавая праздничное настроение даже в обычных буднях.

