Суспільство Освіта Гроші Зміни

Святковий ажіотаж на кордоні: у ДПСУ порадили, як уникнути черг і затримок

Напередодні різдвяно-новорічних свят людей на кордоні стало більше (фото ілюстративне: facebook.com/border.gov.md)
Автор: Ірина Костенко

У Державній прикордонній службі України розповіли про суттєве зростання пасажиро-транспортного потоку на кордоні - з наближенням різдвяно-новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Що відбувається на кордоні зараз

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, із наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні суттєво зріс:

  • потік пасажирів;
  • транспортний потік.

Так, за минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили:

  • майже 155 тисяч осіб;
  • 28,5 тисячі одиниць автотранспорту.

"При цьому в Україну в'їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало", - наголосили у ДПСУ.

Як можна уникнути черг на кордоні

У Державній прикордонній службі повідомили, що у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку (що пов'язано з наближенням різдвяних і новорічних свят) утворення черг спостерігається "на окремих напрямках":

  • як на виїзд з України;
  • так і на в'їзд до нашої держави.

Насамкінець українцям порадили, як уникнути дискомфорту під час перетину кордону:

Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.

Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.

Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня. Хоча пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, в яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок (тож проїхати кордон можна швидше).

Читайте також, чи впустять в Україну з простроченим паспортом.

