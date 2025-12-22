Праздничный ажиотаж на границе: в ГПСУ посоветовали, как избежать очередей и задержек

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о существенном росте пассажиро-транспортного потока на границе - с приближением рождественско-новогодних праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.
Согласно информации Госпогранслужбы, с приближением рождественско-новогодних праздников на границе существенно вырос:
Так, за минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили:
"При этом в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало", - подчеркнули в ГПСУ.
В Государственной пограничной службе сообщили, что в связи с увеличением пассажиропотока (что связано с приближением рождественских и новогодних праздников) образование очередей наблюдается "на отдельных направлениях":
В завершение украинцам посоветовали, как избежать дискомфорта при пересечении границы:
Напомним, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.
Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря. Хотя пункт пропуска "Порубное - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.
Тем временем представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина рассказал, в каких поездах УЗ документы проверяют без остановок (поэтому проехать границу можно быстрее).
