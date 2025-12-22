Праздничный ажиотаж на границе: в ГПСУ посоветовали, как избежать очередей и задержек

Что происходит на границе сейчас

Согласно информации Госпогранслужбы, с приближением рождественско-новогодних праздников на границе существенно вырос:

поток пассажиров;

транспортный поток.

Так, за минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили:

почти 155 тысяч человек;

28,5 тысячи единиц автотранспорта.

"При этом в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало", - подчеркнули в ГПСУ.

Как можно избежать очередей на границе

В Государственной пограничной службе сообщили, что в связи с увеличением пассажиропотока (что связано с приближением рождественских и новогодних праздников) образование очередей наблюдается "на отдельных направлениях":

как на выезд из Украины;

так и на въезд в наше государство.

В завершение украинцам посоветовали, как избежать дискомфорта при пересечении границы:

заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска;

выбирать - по возможности - направления с меньшим скоплением транспорта.

Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)