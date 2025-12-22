Святковий ажіотаж на кордоні: у ДПСУ порадили, як уникнути черг і затримок

У Державній прикордонній службі України розповіли про суттєве зростання пасажиро-транспортного потоку на кордоні - з наближенням різдвяно-новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Що відбувається на кордоні зараз

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, із наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні суттєво зріс:

потік пасажирів;

транспортний потік.

Так, за минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили:

майже 155 тисяч осіб;

28,5 тисячі одиниць автотранспорту.

"При цьому в Україну в'їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало", - наголосили у ДПСУ.

Як можна уникнути черг на кордоні

У Державній прикордонній службі повідомили, що у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку (що пов'язано з наближенням різдвяних і новорічних свят) утворення черг спостерігається "на окремих напрямках":

як на виїзд з України;

так і на в'їзд до нашої держави.

Насамкінець українцям порадили, як уникнути дискомфорту під час перетину кордону:

заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску;

обирати - за можливості - напрямки із меншим скупченням транспорту.

Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)