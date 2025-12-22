Святковий ажіотаж на кордоні: у ДПСУ порадили, як уникнути черг і затримок
У Державній прикордонній службі України розповіли про суттєве зростання пасажиро-транспортного потоку на кордоні - з наближенням різдвяно-новорічних свят.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.
Що відбувається на кордоні зараз
Згідно з інформацією Держприкордонслужби, із наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні суттєво зріс:
- потік пасажирів;
- транспортний потік.
Так, за минулу добу у пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили:
- майже 155 тисяч осіб;
- 28,5 тисячі одиниць автотранспорту.
"При цьому в Україну в'їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало", - наголосили у ДПСУ.
Як можна уникнути черг на кордоні
У Державній прикордонній службі повідомили, що у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку (що пов'язано з наближенням різдвяних і новорічних свят) утворення черг спостерігається "на окремих напрямках":
- як на виїзд з України;
- так і на в'їзд до нашої держави.
Насамкінець українцям порадили, як уникнути дискомфорту під час перетину кордону:
- заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску;
- обирати - за можливості - напрямки із меншим скупченням транспорту.
Публікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Нагадаємо, що з 12 жовтня 2025 року стартувало офіційне запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES - до країн ЄС та Шенгенської зони.
Проте не всі пункти пропуску запровадили її одночасно, адже в цілому для цього є пів року.
Так, наприклад, на кордоні з Румунією система EES запрацювала 10 грудня. Хоча пункт пропуску "Порубне - Сірет" розпочне роботу за новою системою пізніше - з 9 січня 2026 року.
Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, в яких поїздах УЗ документи перевіряють без зупинок (тож проїхати кордон можна швидше).
