Праздничный ажиотаж на границе: в ГПСУ посоветовали, как избежать очередей и задержек
В Государственной пограничной службе Украины рассказали о существенном росте пассажиро-транспортного потока на границе - с приближением рождественско-новогодних праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.
Что происходит на границе сейчас
Согласно информации Госпогранслужбы, с приближением рождественско-новогодних праздников на границе существенно вырос:
- поток пассажиров;
- транспортный поток.
Так, за минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили:
- почти 155 тысяч человек;
- 28,5 тысячи единиц автотранспорта.
"При этом в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем выехало", - подчеркнули в ГПСУ.
Как можно избежать очередей на границе
В Государственной пограничной службе сообщили, что в связи с увеличением пассажиропотока (что связано с приближением рождественских и новогодних праздников) образование очередей наблюдается "на отдельных направлениях":
- как на выезд из Украины;
- так и на въезд в наше государство.
В завершение украинцам посоветовали, как избежать дискомфорта при пересечении границы:
- заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска;
- выбирать - по возможности - направления с меньшим скоплением транспорта.
Публикация ГПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Напомним, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны.
Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно, ведь в целом для этого есть полгода.
Так, например, на границе с Румынией система EES заработала 10 декабря. Хотя пункт пропуска "Порубное - Сирет" начнет работу по новой системе позже - с 9 января 2026 года.
