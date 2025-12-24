Святкова елегантність: Осадча вибрала сукню з лелітками до Нового року 2026

Телеведуча Катерина Осадча поділилася святковим образом, який вже можна вважати одним із найбільш вдалих прикладів новорічної моди сезону 2025-2026. Її "лук" поєднує перевірену часом класику з актуальними трендами та виглядає доречно як для світського заходу, так і для новорічної ночі.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Осадча

Яскрава сукня як головний акцент

Центральним елементом образу стала сукня насиченого рожевого кольору, повністю декорована лелітками. Блискуча фактура тканини одразу привертає увагу та створює святковий настрій.

Відкрита лінія плечей додає образу жіночності та легкості, водночас підкреслюючи витончену фігуру телеведучої.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Силует сукні виглядає лаконічно, без зайвих деталей, що дозволяє зосередити увагу саме на кольорі та блиску. Такий прийом відповідає актуальній тенденції, коли одна річ стає ключовим акцентом усього образу.

Аксесуари з відсиланням до голлівудського шику

Особливої уваги заслуговують довгі рукавички, які Катерина обрала як головний аксесуар. Цей елемент є прямим відсиланням до естетики старого Голлівуду та додає образу аристократизму.

У сезоні 2025-2026 довгі рукавички стали одним із мікротрендів святкової моди, повертаючи класичні прийоми у сучасний контекст.

Важливо, що аксесуари не перевантажують образ: сукня залишається головною домінантою, а рукавички лише підкреслюють її характер.

Осадча показала стильний лук (фото: instagram.com/kosadcha)

Збалансований б’юті-образ

Б’юті-складова образу витримана у стриманій манері. Волосся укладене м’якими хвилями, що додає романтичності та пом’якшує активний блиск леліток.

Макіяж виконаний у ніжній гамі - він не конкурує з сукнею, а лише гармонійно її доповнює. Такий баланс є ключовим правилом у створенні святкових луків із блискучими тканинами.

Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Чому цей образ вдалий для Нового року 2026

Згідно зі східним календарем, 2026 рік проходитиме під знаком Червоного Вогняного Коня. Образ Катерини Осадчої органічно вписується в символіку майбутнього року одразу за кількома параметрами.

По-перше, колірна палітра. Хоча традиційно головним кольором вважається червоний, усі "вогняні" відтінки - рожевий, кораловий, малиновий - також вважаються сприятливими. Вони асоціюються з енергією, рухом і святковим настроєм.

По-друге, блиск. Стихія Вогню символічно пов’язана із сяйвом, тому сукні з лелітками, металізованими поверхнями та кристалами залишаються одним із найкращих виборів для новорічної ночі 2026 року.

По-третє, динаміка образу. Кінь як символ року уособлює активність, пристрасть і впевненість. Яскравий і світловідбивний образ Осадчої транслює саме таку енергію - живу, святкову та оптимістичну.

Стилістична порада

Якщо вибирати подібний образ для святкування, стилісти радять мінімізувати кількість масивних прикрас. Сукня з лелітками вже є самодостатнім акцентом, тому достатньо одного-двох лаконічних доповнень, щоб образ виглядав цілісно та дорого.

Осадча показала сукню на Новий рік 2026 (фото: instagram.com/kosadcha)