Дружина Решетніка вразила святковим "луком" у кольорах Вогняного Коня

Вівторок 23 грудня 2025 07:15
UA EN RU
Дружина Решетніка вразила святковим "луком" у кольорах Вогняного Коня Христина Решетнік (коллаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Христина Решетнік продемонструвала яскравий святковий образ, який може стати натхненням для зустрічі Нового року 2026. Дружина телеведучого Григорія Решетніка поєднала насичений колір, динамічний крій і блискучі акценти, створивши "лук", що відповідає символіці року Вогняного Коня та підходить для активного святкування.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

На відео, опублікованому у її Instagram, Христина позує у яскравій сукні насиченого відтінку стиглої вишні. Такий вибір кольору виглядає не лише ефектно, а й символічно.

У східній традиції Вогняний Кінь асоціюється з пристрастю, силою, динамікою та прагненням до руху, а червоні й рожеві відтінки підсилюють енергію року та вважаються тими, що притягують удачу.

Силует, який не сковує рухів

Сукня має продуманий крій із драпіруванням, що вигідно підкреслює фігуру, водночас залишаючи свободу рухів. Довжина міні додає образу легкості та динаміки - саме те, що відповідає характеру символу 2026 року. Такий формат ідеально підійде для активного святкування, танців і тривалих вечірок.

Окрему увагу привертає акцентна деталь на талії - декоративна брошка з каскадом тканини. Вона додає образу витонченості, робить силует більш виразним і створює святковий настрій без надмірного декору.

Блиск як обов’язковий елемент

Завершують образ металеві акценти - срібляста пряжка, а також витончені аксесуари у вигляді годинника та браслетів. Блискучі деталі додають необхідного сяйва, яке традиційно асоціюється з новорічними святами.

Вогняний Кінь, за східними уявленнями, "полюбляє" увагу та розкіш, тож такі елементи в образі виглядають особливо доречно.

Атмосфера і настрій

Зйомка проходила на фоні розкішно прикрашеної ялинки у золотисто-зелених тонах. Така палітра створює стильний контраст із яскравою сукнею та підсилює святкову атмосферу.

Легка укладка з розпущеним волоссям додає образу природності та відчуття свободи - ще одна алюзія на символіку Коня як уособлення руху та незалежності.

Образ Христини Решетнік - приклад того, як можна виглядати ефектно й святково, не жертвуючи комфортом. Він підійде тим, хто планує активно зустрічати Новий рік 2026, цінує яскраві акценти та хоче створити стильний лук із символічним підтекстом.

