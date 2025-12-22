ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Леся Нікітюк задає тренди: як стильно носити хутряний палантин цієї зими

Понеділок 22 грудня 2025 16:25
UA EN RU
Леся Нікітюк задає тренди: як стильно носити хутряний палантин цієї зими Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярна телеведуча Леся Нікітюк показала, як звичайний зимовий аксесуар - хутряний палантин - може стати головним акцентом образу. На нових фото ведуча демонструє декілька способів стилізації, поєднуючи елегантність і сучасний шик.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Леся Нікітюк

Колірна гама і стиль

Леся вибрала жакет-сукню наймоднішого відтінку - Butter Yellow, який гармонійно контрастує з глибоким кавовим відтінком штучного хутра на палантині. Це поєднання має дорогий і свіжий вигляд на тлі зимового пейзажу, підкреслює легкість і грайливість образу телеведучої.

Зазначимо, що пастельні відтінки залишаються одним із ключових трендів сезону, а контрастні аксесуари надають стилю завершеності та характеру.

Хутряний палантин у такому кольорі легко стає універсальним елементом гардероба, здатним оновити навіть найпростіший аутфіт.

Леся Нікітюк задає тренди: як стильно носити хутряний палантин цієї зимиЛеся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багатофункціональність аксесуара

Леся демонструє різні способи носіння палантина, що робить його не тільки стильним, але й практичним:

  • на одне плече - такий спосіб створює розслаблений, але величний образ, який ідеально підходить для фотосесії або прогулянки містом;
  • об'ємний шарф - обернувши палантин навколо шиї, можна отримати затишний і теплий варіант для захисту від холодного вітру під час зимових прогулянок на природі;
  • накидка на плечі - у приміщенні палантин можна використовувати як накидку, що миттєво додає образу вечірнього шарму навіть під час відпочинку на дивані.

Стиль із гумором

Леся Нікітюк не обмежується класичними поєднаннями: на одному з фото вона позує з гігантською банкою солоних огірків і маленькою шапкою Санти, нагадуючи підписникам, що справжній стиль - це не тільки вбрання, а й упевненість і гарний настрій.

Такий підхід робить образ телеведучої більш життєвим і близьким до реального життя, надаючи легкості та позитиву у зимові дні.

Леся Нікітюк задає тренди: як стильно носити хутряний палантин цієї зимиНікітюк задає тренди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

З чим поєднувати хутряний палантин

Такий аксесуар пасує не тільки до суконь, а й до класичного пальта, шкіряної куртки або об'ємного светра.

Палантин надає фактурності зимовому гардеробу, робить образ дорожчим і завершеним, а також відкриває простір для експериментів з кольорами та текстурами.

Хутряний палантин - один з найуніверсальніших аксесуарів сезону, здатний стати головним акцентом образу і при цьому залишатися функціональним.

Секрет успіху Лесі Нікітюк - у поєднанні модних трендів і її традиційного гумору: навіть прості елементи гардероба можуть виглядати стильно, якщо їх носити з упевненістю.

Леся Нікітюк задає тренди: як стильно носити хутряний палантин цієї зимиНікітюк показала стильний "лук" на зиму (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ