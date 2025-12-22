Леся Нікітюк задає тренди: як стильно носити хутряний палантин цієї зими

Популярна телеведуча Леся Нікітюк показала, як звичайний зимовий аксесуар - хутряний палантин - може стати головним акцентом образу. На нових фото ведуча демонструє декілька способів стилізації, поєднуючи елегантність і сучасний шик.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Леся Нікітюк

Колірна гама і стиль

Леся вибрала жакет-сукню наймоднішого відтінку - Butter Yellow, який гармонійно контрастує з глибоким кавовим відтінком штучного хутра на палантині. Це поєднання має дорогий і свіжий вигляд на тлі зимового пейзажу, підкреслює легкість і грайливість образу телеведучої.

Зазначимо, що пастельні відтінки залишаються одним із ключових трендів сезону, а контрастні аксесуари надають стилю завершеності та характеру.

Хутряний палантин у такому кольорі легко стає універсальним елементом гардероба, здатним оновити навіть найпростіший аутфіт.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Багатофункціональність аксесуара

Леся демонструє різні способи носіння палантина, що робить його не тільки стильним, але й практичним:

на одне плече - такий спосіб створює розслаблений, але величний образ, який ідеально підходить для фотосесії або прогулянки містом;

- такий спосіб створює розслаблений, але величний образ, який ідеально підходить для фотосесії або прогулянки містом; об'ємний шарф - обернувши палантин навколо шиї, можна отримати затишний і теплий варіант для захисту від холодного вітру під час зимових прогулянок на природі;

- обернувши палантин навколо шиї, можна отримати затишний і теплий варіант для захисту від холодного вітру під час зимових прогулянок на природі; накидка на плечі - у приміщенні палантин можна використовувати як накидку, що миттєво додає образу вечірнього шарму навіть під час відпочинку на дивані.

Стиль із гумором

Леся Нікітюк не обмежується класичними поєднаннями: на одному з фото вона позує з гігантською банкою солоних огірків і маленькою шапкою Санти, нагадуючи підписникам, що справжній стиль - це не тільки вбрання, а й упевненість і гарний настрій.

Такий підхід робить образ телеведучої більш життєвим і близьким до реального життя, надаючи легкості та позитиву у зимові дні.

Нікітюк задає тренди (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

З чим поєднувати хутряний палантин

Такий аксесуар пасує не тільки до суконь, а й до класичного пальта, шкіряної куртки або об'ємного светра.

Палантин надає фактурності зимовому гардеробу, робить образ дорожчим і завершеним, а також відкриває простір для експериментів з кольорами та текстурами.

Хутряний палантин - один з найуніверсальніших аксесуарів сезону, здатний стати головним акцентом образу і при цьому залишатися функціональним.

Секрет успіху Лесі Нікітюк - у поєднанні модних трендів і її традиційного гумору: навіть прості елементи гардероба можуть виглядати стильно, якщо їх носити з упевненістю.

Нікітюк показала стильний "лук" на зиму (фото: instagram.com/lesia_nikituk)