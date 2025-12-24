ua en ru
Праздничная элегантность: Осадчая выбрала платье с пайетками к Новому году 2026

Среда 24 декабря 2025 07:15
Праздничная элегантность: Осадчая выбрала платье с пайетками к Новому году 2026 Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась праздничным образом, который уже можно считать одним из самых удачных примеров новогодней моды сезона 2025-2026. Ее "лук" сочетает проверенную временем классику с актуальными трендами и выглядит уместно как для светского мероприятия, так и для новогодней ночи.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Осадчая

Яркое платье как главный акцент

Центральным элементом образа стало платье насыщенного розового цвета, полностью декорированное пайетками. Блестящая фактура ткани сразу привлекает внимание и создает праздничное настроение.

Открытая линия плеч добавляет образу женственности и легкости, одновременно подчеркивая изящную фигуру телеведущей.

Праздничная элегантность: Осадчая выбрала платье с пайетками к Новому году 2026Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Силуэт платья выглядит лаконично, без лишних деталей, что позволяет сосредоточить внимание именно на цвете и блеске. Такой прием соответствует актуальной тенденции, когда одна вещь становится ключевым акцентом всего образа.

Аксессуары с отсылкой к голливудскому шику

Особого внимания заслуживают длинные перчатки, которые Екатерина выбрала в качестве главного аксессуара. Этот элемент является прямой отсылкой к эстетике старого Голливуда и добавляет образу аристократизма.

В сезоне 2025-2026 длинные перчатки стали одним из микротрендов праздничной моды, возвращая классические приемы в современный контекст.

Важно, что аксессуары не перегружают образ: платье остается главной доминантой, а перчатки лишь подчеркивают его характер.

Праздничная элегантность: Осадчая выбрала платье с пайетками к Новому году 2026Осадчая показала стильный лук (фото: instagram.com/kosadcha)

Сбалансированный бьюти-образ

Бьюти-составляющая образа выдержана в сдержанной манере. Волосы уложены мягкими волнами, что добавляет романтичности и смягчает активный блеск пайеток.

Макияж выполнен в нежной гамме - он не конкурирует с платьем, а лишь гармонично его дополняет. Такой баланс является ключевым правилом в создании праздничных луков с блестящими тканями.

Праздничная элегантность: Осадчая выбрала платье с пайетками к Новому году 2026Катя Осадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

Почему этот образ удачен для Нового года 2026

Согласно восточному календарю, 2026 год будет проходить под знаком Красной Огненной Лошади. Образ Екатерины Осадчей органично вписывается в символику будущего года сразу по нескольким параметрам.

Во-первых, цветовая палитра. Хотя традиционно главным цветом считается красный, все "огненные" оттенки - розовый, коралловый, малиновый - также считаются благоприятными. Они ассоциируются с энергией, движением и праздничным настроением.

Во-вторых, блеск. Стихия Огня символически связана с сиянием, поэтому платья с пайетками, металлизированными поверхностями и кристаллами остаются одним из лучших выборов для новогодней ночи 2026 года.

В-третьих, динамика образа. Лошадь как символ года олицетворяет активность, страсть и уверенность. Яркий и светоотражающий образ Осадчей транслирует именно такую энергию - живую, праздничную и оптимистичную.

Стилистический совет

Если выбирать подобный образ для празднования, стилисты советуют минимизировать количество массивных украшений. Платье с пайетками уже является самодостаточным акцентом, поэтому достаточно одного-двух лаконичных дополнений, чтобы образ выглядел целостно и дорого.

Праздничная элегантность: Осадчая выбрала платье с пайетками к Новому году 2026Осадчая показала платье на Новый год 2026 (фото: instagram.com/kosadcha)

