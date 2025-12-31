Святкова елегантність: дружина Решетніка у чорному костюмі з блискітками

Якщо червоний колір здається занадто експресивним для новорічної ночі, чудовою альтернативою стане святковий чорний костюм. Цей образ поєднує в собі витончену елегантність і сучасну практичність, підходячи для будь-якого формату святкування - від сімейної вечері до корпоративної вечірки.

Трендова фактура та святковий блиск

Головна особливість "луку" - матеріал костюма. Він виконаний із тканини з делікатним люрексом або дрібним напиленням, що створює ефект "зоряного неба".

Така фактура дозволяє чорному кольору виглядати святково, а не буденно. У променях новорічних гірлянд костюм м’яко сяє, надаючи образу магії та відчуття урочистості.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Архітектурний крій та ідеальний силует

Костюм має продуманий крій, що підкреслює жіночність і створює елегантний силует. Жакет з об’ємними рукавами та невеликими буфами додає образу святкового драматизму, а приталений фасон із великим декоративним ґудзиком з камінням акцентує талію.

Штани палаццо вільного крою зі стрілками візуально подовжують ноги, особливо у поєднанні з гостроносим взуттям, створюючи гармонійний пропорційний силует.

Христина Решетнік з чоловіком (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксесуари, що завершують образ

Образ доповнено елегантними деталями. Чорні лаковані туфлі з гострим носком додають костюму гостроти та витонченості.

Маленький жорсткий клатч із золотистою або перлинною застібкою ідеально підходить для святкового виходу, а мінімалістичний ланцюжок із невеликим кулоном не відволікає уваги від головного елемента - мерехтливої тканини костюма.

Практичність і комфорт

На відміну від вузької сукні, брючний костюм дозволяє відчувати свободу рухів, що особливо важливо під час святкування, коли хочеться танцювати й почуватися розслаблено. Крім того, елементи такого костюма легко носити окремо після свят, комбінуючи їх із базовими речами для створення нових образів.

Дружина Решетніка задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Образ Христини Решетнік доводить, що чорний колір може бути не менш святковим за яскраві тони, якщо правильно підібрати фактуру та фасон.

Мерехтливий костюм з архітектурними елементами та продуманими аксесуарами створює стильний і сучасний святковий "лук". Це вибір для тих, хто цінує стриману розкіш і прагне виглядати бездоганно, не вдаючись до надмірностей.

Такий образ показує, що новорічний стиль може бути елегантним, практичним і вражаючим водночас - ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати святкову магію з комфортом та витонченістю.

Христина Решетнік з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)