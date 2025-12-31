Зірки у червоному: святкові образи, які варто повторити на Новий рік 2026

Напередодні Нового року 2026 українські зірки вже продемонстрували свої святкові образи в червоних відтінках. Від елегантних суконь до стильних костюмів - червоний колір стає головним акцентом святкових "луків", поєднуючи жіночність, впевненість та святковий настрій.

Які образи вибрали Христина Решетнік, Джамала, Маша Єфросиніна, Анастасія Цимбалару та Христина Горняк - у матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Христина Решетнік: класика святкової елегантності

Образ Христини Решетнік у червоній сукні - це ідеальний приклад того, як поєднати традиції та сучасність.

Сяючий атласний матеріал відбиває світло гірлянд, а високий розріз на стегні додає пікантності та подовжує силует. Акцент у вигляді об’ємної червоної троянди на шиї замінює прикраси, роблячи образ ультрамодним.

Мінімалістична зачіска та стримані аксесуари, як годинник та каблучка, не відвертають уваги від головного елементу - сукні. Результат - сміливий, але водночас жіночний "лук", який ідеально підходить для святкування у ресторані або на світському заході.

"Лук" дружини Решетніка (скриншот)

Джамала: поєднання елегантності та авангарду

Співачка Джамала обрала монохромний образ у насиченому червоному кольорі з архітектурними формами. Об’ємні плечі та спідниця довжини міді створюють сучасний і драматичний силует.

Образ доповнюють аксесуари: яскраво-червоний берет від Ruslan Baginskiy додає французького шику, а білі туфлі з чорними ремінцями розбавляють домінування червоного. Масивний золотистий браслет на руці підкреслює розкіш та завершеність образу.

"Лук" Джамали демонструє поєднання класики та сучасного арт-стилю, ідеально підходить для святкових заходів.

Джамала показала сукню на Новий рік (скриншот)

Маша Єфросиніна: класична вечірня розкіш

Ведуча Маша Єфросиніна обрала довгу сукню-футляр із темно-червоного оксамиту. Сяючі банти на ліфі додають кокетливості та святкового настрою, контрастуючи з благородною текстурою тканини.

Образ доповнюють елегантне кольє, відкриті босоніжки золотистого кольору та м’які хвилі на один бік. Такий "лук" поєднує стриманість і привабливість одночасно, демонструючи класичну вечірню елегантність.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасія Цимбалару: діловий шик із трендовими деталями

Акторка Анастасія Цимбалару обрала "лук" у глибоких бордових та чорних відтінках. Мініспідниця з екошкіри підкреслює талію та поєднується з чорним жакетом архітектурного крою.

Сумка-клатч у тон спідниці та елегантні чорні човники з гострим миском завершують образ. Низький пучок і нюдовий макіяж роблять акцент на обличчі, зберігаючи строгий та сучасний стиль.

Анастасія Цимбалару (скриншот)

Христина Горняк: костюм-двійка для вечірнього виходу

Блогерка, нотаріус та колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала червоний костюм-двійку в оверсайз-силуеті. Подовжений жакет поєднано зі штанами з високою посадкою, а чорний оксамитовий корсет створює акцент на талії.

Аксесуари, як широкий сяючий чокер і клатч із геометричним візерунком, перетворюють діловий костюм на вечірній аутфіт. Легкі голлівудські хвилі та макіяж у стилі нюд підкреслюють жіночність і дозволяють червоному костюму залишатися головним акцентом.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

