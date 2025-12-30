ua en ru
Як носити об’ємну шубу і виглядати дорого: приклад від колишньої Тищенка

Вівторок 30 грудня 2025 15:03
Як носити об’ємну шубу і виглядати дорого: приклад від колишньої Тищенка Алла Барановська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина Миколи Тищенка, бізнесвумен та блогерка Алла Барановська, продемонструвала, як поєднати розкіш та комфорт у міському образі. Центральним елементом "луку" стала шуба з екохутра, яку вона доповнила базовими джинсами та елегантними аксесуарами, створивши стильний і збалансований образ.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Барановська

Головний акцент - шуба з екохутра

Центральним елементом образу стала об’ємна шуба рудого кольору, що імітує хутро лисиці. Модель має масивний комір і широкі рукави, що створює виражений об’ємний силует.

Насичений рудий відтінок додає образу теплоти та статусності, виділяючи його на фоні стриманого міського оточення.

При цьому вибір екохутра підкреслює етичний підхід до моди: розкішний вигляд поєднується з відповідальністю перед природою.

Як носити об’ємну шубу і виглядати дорого: приклад від колишньої ТищенкаАлла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Деталі та аксесуари

Барановська вдало доповнила шубу класичними елементами, які роблять образ збалансованим та завершеним.

Велика стьобана сумка Chanel з лакованої шкіри та впізнаваним логотипом додає луку елегантності, а масивні сонцезахисні окуляри в стилі авіаторів підсилюють ефект luxury lifestyle.

Чорні шкіряні рукавички додають практичності та строгості, а базові світло-блакитні джинси й гостроносі чорні ботильйони візуально подовжують силует, не перевантажуючи образ.

Як носити об’ємну шубу і виглядати дорого: приклад від колишньої ТищенкаКолишня Тищенка показала тренди зими 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

Б’юті-образ

Зачіска у вигляді гладкого низького пучка дозволяє сконцентрувати увагу на масивному комірі шуби та обличчі. Стриманий макіяж у нюдових тонах підкреслює природну красу, не відволікаючи від головного елементу "луку".

Як носити об’ємну шубу і виглядати дорого: приклад від колишньої ТищенкаБарановська показала, як носити шубу з екохутра (фото: instagram.com/allabonya)

Стиль

Образ Алли Барановської виглядає дорого, збалансовано та сучасно. Це наочний приклад того, як носити об’ємну шубу у міському середовищі, поєднуючи її з простими базовими речами, такими як джинси та класичне взуття.

"Лук" демонструє, що тренд Mob Wife не обов’язково означає надмірність - правильний вибір кольору, фактури та аксесуарів дозволяє виглядати стильно і гармонійно.

Як носити об’ємну шубу і виглядати дорого: приклад від колишньої ТищенкаБарановська задає тренди (фото: instagram.com/allabonya)

Хочете дізнатися про головні модні тренди на 2026 рік? Дивіться детальний гід від стиліста у сюжеті РБК-Україна LIFE.

