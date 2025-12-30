Червоний як символ 2026 року: колишня Комарова показала святкову сукню

Олександра Кучеренко, колишня дружина Дмитра Комарова, продемонструвала святковий образ у червоній сукні, який відповідає символіці 2026 року. Яскравий колір, стриманий крій і золоті акценти зробили "лук" вдалим для новорічної ночі.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

За східним календарем 2026-й пройде під знаком Вогняного Коня - символу енергії, руху та сили.

Саме тому червона палітра, динамічні силуети та акцентні деталі дедалі частіше з’являються у святкових колекціях дизайнерів. Образ Кучеренко вдало ілюструє, як ці тренди можна адаптувати до світського та новорічного формату.

Який "лук" вибрала колишня Комарова

Червона сукня як головний акцент

Центральним елементом образу стала червона мінісукня, що поєднує класичний гламур і сучасні дизайнерські рішення. Особливу увагу привертає її трансформативність.

Сукня доповнена знімною накидкою-пелериною з високим коміром-стійкою, який застібається на масивний золотий елемент. Така деталь додає образу архітектурності, робить його більш урочистим і статусним.

Колишня дружина Комарова (фото: instagram.com/aakucherenko)

Під накидкою прихована корсетна сукня-бюстьє з чітко окресленими лініями ліфа. Завдяки цьому силует виглядає зібраним і жіночним, а фігура - витончено підкресленою.

Насичений червоний колір сукні працює як самостійна заява: він не потребує складних принтів чи декору і завжди асоціюється з упевненістю та святковістю. Особливо виграшно такий відтінок виглядає в інтер’єрах готелів, на вечірніх заходах і новорічних прийомах.

Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Аксесуари та взуття

Для завершення образу Кучеренко обрала золоті акценти, які логічно підтримують теплу колірну гаму. Масивний браслет-ланцюжок із підвісками став ключовою прикрасою, тоді як лаконічні золоті сережки-кільця не перевантажують аутфіт і зберігають баланс.

Що одягнути на Новий рік (фото: instagram.com/aakucherenko)

Взуття - бежеві туфлі-човники на підборах - візуально подовжують ноги та залишають фокус саме на сукні. Такий вибір вважається універсальним рішенням для святкових виходів, коли головний акцент має залишатися на одязі.

Beauty-образ

Макіяж Олександри витриманий у класичному вечірньому стилі. Червона помада, підібрана в тон сукні, - перевірений прийом для новорічної ночі, який завжди виглядає ефектно.

Зачіска - гладкий низький пучок із боковим проділом - відкриває обличчя та лінію плечей, додаючи образу стриманої елегантності.

Кучеренко задає тренди (фото: instagram.com/aakucherenko)

Чому цей образ актуальний для 2026 року

Варто звернути увагу одразу на кілька переваг цього "луку".

По-перше, він відповідає символіці року Вогняного Коня, де червоний колір асоціюється з вогнем, силою та рухом.

По-друге, завдяки пелерині образ легко трансформується: більш стриманий - для офіційної частини вечора і відкритіший - для святкування та танців.

Стиль Lady in Red, який обрала Кучеренко, залишається поза часом і щороку повертається у нових інтерпретаціях.

Саме тому цей образ уже зараз називають одним із найбільш вдалих варіантів для зустрічі Нового року 2026.

Олександра Кучеренко показала святкову сукню (фото: instagram.com/aakucherenko)

Хочете дізнатися про базовий гардероб на 2026 рік та антитренди? Дивіться детальний гід від стиліста у сюжеті РБК-Україна LIFE.