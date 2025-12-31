Святкова елегантність: дружина Решетніка у чорному костюмі з блискітками

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показала, що чорний костюм із мерехтливою фактурою може бути не менш ефектним за червону сукню на Новий рік 2026. Приталений жакет, об’ємні рукави та широкі штани палаццо створюють святковий, жіночний і одночасно зручний образ.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Якщо червоний колір здається занадто експресивним для новорічної ночі, чудовою альтернативою стане святковий чорний костюм. Цей образ поєднує в собі витончену елегантність і сучасну практичність, підходячи для будь-якого формату святкування - від сімейної вечері до корпоративної вечірки.

Трендова фактура та святковий блиск

Головна особливість "луку" - матеріал костюма. Він виконаний із тканини з делікатним люрексом або дрібним напиленням, що створює ефект "зоряного неба".

Така фактура дозволяє чорному кольору виглядати святково, а не буденно. У променях новорічних гірлянд костюм м’яко сяє, надаючи образу магії та відчуття урочистості.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Архітектурний крій та ідеальний силует

Костюм має продуманий крій, що підкреслює жіночність і створює елегантний силует. Жакет з об’ємними рукавами та невеликими буфами додає образу святкового драматизму, а приталений фасон із великим декоративним ґудзиком з камінням акцентує талію.

Штани палаццо вільного крою зі стрілками візуально подовжують ноги, особливо у поєднанні з гостроносим взуттям, створюючи гармонійний пропорційний силует.

Христина Решетнік з чоловіком (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксесуари, що завершують образ

Образ доповнено елегантними деталями. Чорні лаковані туфлі з гострим носком додають костюму гостроти та витонченості.

Маленький жорсткий клатч із золотистою або перлинною застібкою ідеально підходить для святкового виходу, а мінімалістичний ланцюжок із невеликим кулоном не відволікає уваги від головного елемента - мерехтливої тканини костюма.

Практичність і комфорт

На відміну від вузької сукні, брючний костюм дозволяє відчувати свободу рухів, що особливо важливо під час святкування, коли хочеться танцювати й почуватися розслаблено. Крім того, елементи такого костюма легко носити окремо після свят, комбінуючи їх із базовими речами для створення нових образів.

Дружина Решетніка задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Образ Христини Решетнік доводить, що чорний колір може бути не менш святковим за яскраві тони, якщо правильно підібрати фактуру та фасон.

Мерехтливий костюм з архітектурними елементами та продуманими аксесуарами створює стильний і сучасний святковий "лук". Це вибір для тих, хто цінує стриману розкіш і прагне виглядати бездоганно, не вдаючись до надмірностей.

Такий образ показує, що новорічний стиль може бути елегантним, практичним і вражаючим водночас - ідеальне рішення для тих, хто хоче поєднати святкову магію з комфортом та витонченістю.

Христина Решетнік з дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)