ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Праздничная элегантность: жена Решетника в черном костюме с блестками

Среда 31 декабря 2025 11:08
UA EN RU
Праздничная элегантность: жена Решетника в черном костюме с блестками Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина показала, что черный костюм с мерцающей фактурой может быть не менее эффектным, чем красное платье на Новый год 2026. Приталенный жакет, объемные рукава и широкие брюки палаццо создают праздничный, женственный и одновременно удобный образ.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Если красный цвет кажется слишком экспрессивным для новогодней ночи, отличной альтернативой станет праздничный черный костюм. Этот образ сочетает в себе утонченную элегантность и современную практичность, подходя для любого формата празднования - от семейного ужина до корпоративной вечеринки.

Трендовая фактура и праздничный блеск

Главная особенность "лука" - материал костюма. Он выполнен из ткани с деликатным люрексом или мелким напылением, создающим эффект "звездного неба".

Такая фактура позволяет черному цвету выглядеть празднично, а не буднично. В лучах новогодних гирлянд костюм мягко сияет, придавая образу магии и ощущение торжественности.

Праздничная элегантность: жена Решетника в черном костюме с блесткамиКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Архитектурный крой и идеальный силуэт

Костюм имеет продуманный крой, подчеркивающий женственность и создающий элегантный силуэт. Жакет с объемными рукавами и небольшими буфами добавляет образу праздничного драматизма, а приталенный фасон с большой декоративной пуговицей с камнями акцентирует талию.

Брюки палаццо свободного кроя со стрелками визуально удлиняют ноги, особенно в сочетании с остроносой обувью, создавая гармоничный пропорциональный силуэт.

Праздничная элегантность: жена Решетника в черном костюме с блесткамиКристина Решетник с мужем (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксессуары, завершающие образ

Образ дополнен элегантными деталями. Черные лакированные туфли с острым носком добавляют костюму остроты и утонченности.

Маленький жесткий клатч с золотистой или жемчужной застежкой идеально подходит для праздничного выхода, а минималистичная цепочка с небольшим кулоном не отвлекает внимания от главного элемента - мерцающей ткани костюма.

Практичность и комфорт

В отличие от узкого платья, брючный костюм позволяет чувствовать свободу движений, что особенно важно во время празднования, когда хочется танцевать и чувствовать себя расслабленно. Кроме того, элементы такого костюма легко носить отдельно после праздников, комбинируя их с базовыми вещами для создания новых образов.

Праздничная элегантность: жена Решетника в черном костюме с блесткамиЖена Решетника задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Образ Кристины Решетник доказывает, что черный цвет может быть не менее праздничным, чем яркие тона, если правильно подобрать фактуру и фасон.

Мерцающий костюм с архитектурными элементами и продуманными аксессуарами создает стильный и современный праздничный "лук". Это выбор для тех, кто ценит сдержанную роскошь и стремится выглядеть безупречно, не прибегая к излишествам.

Такой образ показывает, что новогодний стиль может быть элегантным, практичным и впечатляющим одновременно - идеальное решение для тех, кто хочет совместить праздничную магию с комфортом и утонченностью.

Праздничная элегантность: жена Решетника в черном костюме с блесткамиКристина Решетник с детьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем