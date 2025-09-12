UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Священик УПЦ МП коригував удари росіян по Сумській області

Фото: священика ворог знайшов в інтернеті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Протоієрей УПЦ (МП) на замовлення воєнної розвідки РФ коригував удари ворога по Сумській області - його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост СБУ в Facebook.

Агентом росіян виявився настоятель одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП).

Клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх окупантам. Найбільше замовників цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб регіону та закріпитися до підходу основних сил противника.

Для збору розвідінформації священник завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.

Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Фото: священнику загрожує до 10 років ув'язнення (facebook.com/SecurSerUkraine)

Відповідно до матеріалів справи, росіяни вмовили протоієрея на співпрацю дистанційно, через інтернет.

Правоохоронці затримали священника вдома, де знайшли прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора росіян, який мав передавати інформацію про важливі об'єкти в Сумській та Дніпропетровській областях.

Нещодавно також в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті.

РБК-Україна ще писало про агентів РФ, яких затримали в Одесі та Києві. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяСумська областьСвященики