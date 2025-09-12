Священик УПЦ МП коригував удари росіян по Сумській області

Протоієрей УПЦ (МП) на замовлення воєнної розвідки РФ коригував удари ворога по Сумській області - його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост СБУ в Facebook.
Агентом росіян виявився настоятель одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП).
Клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх окупантам. Найбільше замовників цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.
За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити "мертву зону" вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб регіону та закріпитися до підходу основних сил противника.
Для збору розвідінформації священник завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.
Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.
Відповідно до матеріалів справи, росіяни вмовили протоієрея на співпрацю дистанційно, через інтернет.
Правоохоронці затримали священника вдома, де знайшли прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
