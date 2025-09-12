RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Священник УПЦ МП корректировал удары россиян по Сумской области

Фото: священника враг нашел в интернете (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Протоиерей УПЦ (МП) по заказу военной разведки РФ корректировал удары врага по Сумской области - его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СБУ в Facebook.

Агентом россиян оказался настоятель одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП).

Клирик отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их оккупантам. Больше всего заказчиков интересовали координаты штабов и укрепрайонов на приграничные области.

По имеющимся данным, оккупанты планировали нанести удары по этим позициям украинских войск и создать "мертвую зону" вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь региона и закрепиться до подхода основных сил противника.

Для сбора развединформации священник завуалированно выспрашивал ее у прихожан, а затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.

После выявления потенциальных целей российский информатор отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

Фото: священнику грозит до 10 лет заключения (facebook.com/SecurSerUkraine)

Согласно материалам дела, россияне уговорили протоиерея на сотрудничество дистанционно, через интернет.

Правоохранители задержали священника дома, где нашли прокремлевскую литературу и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, СБУ задержала информатора россиян, который должен был передавать информацию о важных объектах в Сумской и Днепропетровской областях.

Недавно также в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе.

РБК-Украина еще писало об агентах РФ, которых задержали в Одессе и Киеве. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов.

