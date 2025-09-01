ua en ru
Політика
Готували удари по військовим об’єктам в Києві та Одесі: СБУ затримала ворожих агентів

Україна, Понеділок 01 вересня 2025 11:33
Готували удари по військовим об’єктам в Києві та Одесі: СБУ затримала ворожих агентів Фото: викрито агентів Росії (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

Правоохоронці в Києві та Одесі затримали агентів російської розвідки, які мали передавати ворогу координати для нових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які коригували атаки по Україні. Вони готували нову хвилю ракетно-дронових ударів по Києву та Одесі.

Їхнім завданням було виявлення та передача окупантам координат об’єктів Сил оборони, а також перевірка наслідків попередніх ударів по цивільній інфраструктурі. Отримані дані росіяни планували використати для повторних атак.

Один куратор - двоє агентів

Як встановили слідчі, обидва зловмисники діяли окремо, але мали одного спільного куратора з боку російського ГРУ. Його особу вже ідентифікували кіберфахівці СБУ.

Для збору інформації агенти виїжджали на місцевість, робили фото потенційних цілей та записували їхні координати.

Шпигун у Києві

У столиці затримано 31-річного уродженця тимчасово окупованого Мелітополя. Його відрядило ГРУ для шпигунської діяльності.

Він мав виявити ремонтні бази військової техніки та передати дані окупантам. Крім того, агент стежив за рекрутинговими центрами Київщини, щоб визначити часи найбільшого скупчення людей. Саме ці місця ворог планував атакувати з повітря.

Викрита агентка в Одесі

В Одесі СБУ знешкодила колишню військову, яка після служби пішла на співпрацю з російською розвідкою.

За гроші від ворога жінка передавала координати підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії у портовому місті. Водночас слідство з’ясувало, що обіцяної винагороди від РФ вона так і не отримала.

Обом затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.

Агенти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: агенти російського ГРУ (Служба безпеки України)

СБУ постійно викриває ворожих агентів

На Київщині правоохоронці затримали 40-річного працівника місцевого хімзаводу, який шпигував для ФСБ у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Він передавав ворогу точні координати аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва українських безпілотників.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала двох агенток РФ, які готували теракти проти українських військових. Одна з них - 19-річна жителька Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна.

Інша - 16-річна студентка з Хмельницького. Дівчина готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти військовий ешелон ЗСУ.

Нещодавно у Києві затримали 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.

