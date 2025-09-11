ua en ru
Шпигував за позиціями Сил оборони на сході: СБУ викрила ворожого інформатора

Суми, Четвер 11 вересня 2025 11:02
Шпигував за позиціями Сил оборони на сході: СБУ викрила ворожого інформатора Фото: шпигун ФСБ затриманий у Сумах (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Правоохоронці зірвали спробу ФСБ отримати секретні дані про переміщення та позиції ЗСУ на Сумщині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Під час спецоперації в Сумах було затримано 22-річного місцевого жителя, який шпигував за українськими військовими на передовій.

Ворожий інформатор намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, артилерійських вогневих позицій та маршрути пересування Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.

Як діяв шпигун

Молодик потрапив у поле зору "управління ФСБ по Республіці Крим", шукаючи "легкі заробітки" через Телеграм-канали. Його інструкції спочатку стосувалися Конотопського району Сумщини, де він встановив приховану відеокамеру з віддаленим доступом.

За допомогою камери ворог планував онлайн-спостереження за авіаударами по колонах українських військ, які рухалися на передову. Пізніше ФСБ направила свого поплічника до Дніпропетровської області для шпигунства за переміщенням українських військ.

СБУ зірвала плани окупантів і затримала інформатора. Під час обшуку вилучено смартфони із кількома сім-картами для конспіративного зв’язку з ФСБ.

Зараз шпигун перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: зірвана шпигунська операція ФСБ у Сумській та Дніпропетровській областях (СБУ)

СБУ постійно викриває шпигунів ФСБ

Так, двоє неповнолітніх планували влаштувати теракт у Львові, встановивши вибухівку біля будинку військового. Співробітники СБУ затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.

Нещодавно у Запоріжжі затримала агента РФ, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України. Ним виявився 28-річний випускник коледжу.

Також в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці в Києві та Одесі затримали агентів російської розвідки, які мали передавати ворогу координати для нових ударів.

