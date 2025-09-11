Шпигував за позиціями Сил оборони на сході: СБУ викрила ворожого інформатора
Правоохоронці зірвали спробу ФСБ отримати секретні дані про переміщення та позиції ЗСУ на Сумщині та Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Під час спецоперації в Сумах було затримано 22-річного місцевого жителя, який шпигував за українськими військовими на передовій.
Ворожий інформатор намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, артилерійських вогневих позицій та маршрути пересування Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.
Як діяв шпигун
Молодик потрапив у поле зору "управління ФСБ по Республіці Крим", шукаючи "легкі заробітки" через Телеграм-канали. Його інструкції спочатку стосувалися Конотопського району Сумщини, де він встановив приховану відеокамеру з віддаленим доступом.
За допомогою камери ворог планував онлайн-спостереження за авіаударами по колонах українських військ, які рухалися на передову. Пізніше ФСБ направила свого поплічника до Дніпропетровської області для шпигунства за переміщенням українських військ.
СБУ зірвала плани окупантів і затримала інформатора. Під час обшуку вилучено смартфони із кількома сім-картами для конспіративного зв’язку з ФСБ.
Зараз шпигун перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Фото: зірвана шпигунська операція ФСБ у Сумській та Дніпропетровській областях (СБУ)
СБУ постійно викриває шпигунів ФСБ
Так, двоє неповнолітніх планували влаштувати теракт у Львові, встановивши вибухівку біля будинку військового. Співробітники СБУ затримали виконавців "на гарячому", коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.
Нещодавно у Запоріжжі затримала агента РФ, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України. Ним виявився 28-річний випускник коледжу.
Також в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці в Києві та Одесі затримали агентів російської розвідки, які мали передавати ворогу координати для нових ударів.