Своїх не залишилося? У мережу злили відео з "гарматним м'ясом" Путіна з усього світу

Проблеми російської армії з особовим складом змушують Москву набирати найманців з усього світу. Що ставить під сумнів і без того абсурдну тезу "про війну заради захисту "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського опору "Роспартизан".

Зокрема, на каналі з'явилося відео з недавнім поповненням 102-го мотострілецького полку окупаційних військ. "Китай, Кенія, Колумбія, Бангладеш, Іран. Плюс кавказці і кілька "православних", - йдеться в підписі до ролика. На самому відео людина з камерою цікавиться, звідки прибули новобранці. Серед них люди з республік Російської Федерації, таких як Інгушетія і Дагестан, а також з Кенії, Ірану, Китаю, Колумбії, Гани, Єгипту і Бангладеш, які собою "зміцнили ряди" путінської гвардії. Увага! На відео є нецензурна лексика. Судячи з відео, найманців набирають з усього світу, причому це бійці сумнівної якості, що своєю чергою може свідчити про великий дефіцит особового складу і проблеми з рекрутингом у противника. Варто зауважити, що цей полк кидають у гарячі точки російсько-української війни та, очевидно, охочих воювати з самої Росії стає все менше.