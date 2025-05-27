Стало відомо, чи були військовополонені КНДР в списках обміну "1000 на 1000"

Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Полонені з Північної Кореї не були у списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Двоє північнокорейських солдатів, які перебувають у полоні в Україні, не брали участі в нещодавньому обміні військовополоненими між Києвом і Москвою.

За словами депутата південнокорейського парламенту Ю Йон-вона, військових на прізвища Рі та Бек не включили до списку обміну за проханням Сеула до Києва.

Південна Корея готова прийняти їх, якщо вони захочуть перейти на її бік. Один із полонених - Рі висловив бажання переїхати до Південної Кореї.

Як пише видання, депутат зустрічався з обома солдатами під час візиту до України у лютому. За його словами, Рі боїться репатріації до Північної Кореї через загрозу покарання для себе і сім’ї.

Північна Корея від жовтня 2024 року активно залучає свої війська на боці Росії у війні проти України.