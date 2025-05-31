Своих не осталось? В сеть слили видео с "пушечным мясом" Путина со всего мира

Проблемы российской армии с личным составом вынуждают Москву набирать наемников со всего мира. Что ставит под сомнение и без того абсурдный тезис "о войне ради защиты "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского сопротивления "Роспартизан".

В частности, на канале появилось видео с недавним пополнением 102-го мотострелкового полка оккупационных войск. "Китай, Кения, Колумбия, Бангладеш, Иран. Плюс кавказцы и несколько "православных", - говорится в подписи к ролику. На самом видео человек с камерой интересуется, откуда прибыли новобранцы. Среди них люди из республик Российской Федерации, таких как Ингушетия и Дагестан, а также из Кении, Ирана, Китая, Колумбии, Ганы, Египта и Бангладеш, которые собой "укрепили ряды" путинской гвардии. Внимание! На видео есть нецензурная лексика. Судя по видео, наемников набирают со всего мира, причем это бойцы сомнительного качества, что в свою очередь может свидетельствовать о большом дефиците личного состава и проблемах с рекрутингом у противника. Стоит заметить, что этот полк бросают в горячие точки российско-украинской войны и, очевидно, желающих воевать из самой России становится все меньше.