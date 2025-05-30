У російську армію за рік набрали 400 тисяч осіб, - ЗМІ

За 2024 рік контракт із міноборони РФ підписали до 407,2 тис. осіб. Цього року на війну проти України щодня йдуть близько 1 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Важливі історії ".

Згідно з даними про витрати федерального бюджету, 407,2 тис. осіб - максимальна оцінка кількості завербованих в армію 2024 року, мінімальна кількість новобранців - 374,2 тис. осіб.

Розкид пов'язаний із тим, що в серпні 2024 року Володимир Путін підняв федеральну виплату за укладення контракту зі 195 тис. до 400 тис. рублів. Через це складно розрахувати точну кількість контрактників за 3-й квартал 2024 року.

Ці дані показують, що міноборони РФ, імовірно, як і раніше, завищує кількість нових контрактників, однак не так сильно, як раніше. Наприкінці 2024 року міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що контракт на службу уклали 427 тис. осіб - це на 5-15% вище, ніж показують дані про витрати бюджету.

Оцінка заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва - 450 тис. контрактників - ще більше розходиться з бюджетними витратами.

Кінець 2024 року

До кінця 2024 року темп вербування новобранців у російську армію став нижчим, ніж у 2023-му. Як випливає з даних про витрати бюджету, у 4 кварталі 2024-го контракт підписували в середньому 1700 осіб на день. Це в 1,3 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такої кількості людей недостатньо для того, щоб досягти заявленої Білоусовим цифри.

Темпи у 2025 році

Путін заявив, що до літа 2025 року кількість тих, хто уклав контракт для участі у війні проти України, зросла вдвічі, порівняно з попереднім роком.

Дані про витрати бюджету за 2025 рік ще не опубліковано, проте оцінити реальні темпи набору найманців можна за допомогою відомостей про виплати одноразових бонусів новим контрактникам із регіональних бюджетів.

Вони показують, що навесні 2025 року темп набору, навпаки, знизився. "Важливі історії" вивчили дані в трьох регіонах із різних частин РФ. При цьому виплати не змінювалися протягом останніх дев'яти місяців. Схожий тренд на зниження набору видно і в інших регіонах, за якими доступні дані.

Озвучена Путіним цифра - 1800 нових контрактників на день до літа 2025 року - може бути завищена майже вдвічі. Науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP) Яніс Клюге, який займається оцінкою темпів рекрутингу в російську армію за даними про одноразові виплати, на прохання "Важных историй" оновив розрахунки станом на травень.

За його оцінкою, в середньому контракти на військову службу зараз укладають близько 1000 осіб по всій Росії.

Аналіз Клюге не показує дворазового прискорення набору в травні, про яке говорить Путін: "У грудні минулого року був сплеск виплат - імовірно, сезонний: зазвичай наприкінці року витрачається багато коштів. У січні [2025 року], навпаки, спостерігається сезонне зниження через святкові дні. Навесні темпи зросли, проте наприкінці квітня - на початку травня почали знижуватися", - каже він.

На його думку, зростання в перші місяці 2025 року пов'язане з тим, що на тлі обговорення мирних переговорів за участю Росії, України та США багато хто підписував контракти в надії уникнути участі в серйозних бойових діях і водночас отримати виплати. Однак довго така мотивація зберігатися не може, зазначає Клюге, і після періоду ажіотажу настав очікуваний спад.