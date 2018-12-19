В "Свободе" не исключают смену формата акций против российского бизнеса

Фото: Руслан Кошулинский (РБК-Украина)

Кошулинский отметил, что националисты после акции в Ocean Plaza будут "делать что-то другое"

Один из лидеров "Свободы" и кандидат на пост президента Руслан Кошулинский не исключает смену формата акций националистов против российского бизнеса. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Кошулинский прокомментировал акции "Сокола" (молодежная организация "Свободы") в киевском торговом центре Ocean Plaza.

"Предположение (об околобизнесовых разборках, - ред.) - первая сестра ошибки. Люди, которые воевали, а таких много было среди участников акции, говорят, что не может зарабатывать деньги в Украине человек, который под санкциями, правая рука Путина, его фирмы строили керченский мост (речь идет о российском миллиардере Аркадии Ротенберге, - ред.). И люди проводят такую акцию", - отметил он.

Он также высказал предположение, почему акция прекратилась безрезультатно.

"Позиция была высказана. Если власть ее не услышала, то будет делаться что-то другое. А какие были варианты? Постоянно там жить, голодать, наручниками себя приковывать и тому подобное?.. Сигнал был передан", - добавил Кошулинский.

Отметим, 27 ноября в Киеве протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza. По словам митингующих, акция была проведена в связи с тем, что торговый центр принадлежит представителям российского бизнеса.

Позже полиция Киева заявила о задержании одного из участников акции в Ocean Plaza.