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В Киеве протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 11:19
В Киеве протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza
Фото: Ocean Plaza (facebook.com/DSNSKyiv/)

Протестующие разместили перед входом покрышки и зажгли дымовые шашки

В Киеве сегодня, 27 ноября 2018 года, протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza возле станции метро "Лыбедская". На данный момент ТРЦ не работает, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ТРЦ в Facebook.

Как отмечается, ТРЦ Ocean Plaza временно не работает.

В Киеве протестующие заблокировали работу ТРЦ Ocean Plaza

Как сообщает dtp.kiev.ua, по состоянию на 10:00 ТРЦ был заблокирован неизвестными людьми, которые разместили перед входом покрышки, а позже зажгли дымовые шашки.

 

Фото: ТРЦ Ocean Plaza (dtp.kiev.ua)

По данным СМИ, под стенами ТРЦ находятся около 50 человек, в частности, представители организации "Сокол". Участники акции заявляют, что ТРЦ принадлежит представителям РФ.

 

Под ТРЦ Ocean Plaza принесли покрышки и разрисовали окна

Опубліковано Информатор Киев Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, в Киеве неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками. 

Добавим, также сообщалось, что вчера в Киеве, недалеко от посольства РФ, был сожжен автомобиль с дипломатическими номерами. Машину сожгли в переулке Ярослава Хомова, что находится рядом с посольством РФ, где проходит акция против захвата украинских военных кораблей. Машина имела дипломатические номерные знаки, которые начинались на 001. Это свидетельствует о том, что машина была посольства РФ.

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