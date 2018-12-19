ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У "Свободі" не виключають зміну формату акцій проти російського бізнесу

Новини » Політика    19.12.2018 - 11:24
У "Свободі" не виключають зміну формату акцій проти російського бізнесу
Фото: Руслан Кошулинський (РБК-Україна)

Кошулинський зазначив, що націоналісти після акції в Ocean Plaza будуть "робити щось інше"

Один з лідерів "Свободи" і кандидат на пост президента Руслан Кошулинський не виключає зміну формату акцій націоналістів проти російського бізнесу. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Кошулинський прокоментував акції "Сокола" (молодіжна організація "Свободи") у київському торговому центрі Ocean Plaza.

"Припущення (про колобізнесові розборки, - ред.) - перша сестра помилки. Люди, які воювали, а таких багато було серед учасників акції, кажуть, що не може заробляти гроші в Україні людина, яка під санкціями, права рука Путіна, його фірми будували керченський міст (мова йде про російського мільярдера Аркадія Ротенберга, - ред.). І люди проводять таку акцію", - зазначив він.

Він також висловив припущення, чому акція припинилася безрезультатно.

"Позиція була висловлена. Якщо влада її не почула, то буде робитися щось інше. А які були варіанти? Постійно там жити, голодувати, наручниками себе приковувати тощо?.. Сигнал було передано", - додав Кошулинський.

Зазначимо, 27 листопада в Києві протестувальники заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza. За словами мітингувальників, акція була проведена у зв'язку з тим, що торговий центр належить представникам російського бізнесу.

Пізніше поліція Києва заявила про затримання одного з учасників акції в Ocean Plaza.

 

У "Свободі" назвали умови можливих акцій проти УПЦ МП
Новини України ВО "Свобода"Російська ФедераціяРуслан КошулинськийбизнесOcean Plaza
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся