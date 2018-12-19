У "Свободі" не виключають зміну формату акцій проти російського бізнесу

Фото: Руслан Кошулинський (РБК-Україна)

Кошулинський зазначив, що націоналісти після акції в Ocean Plaza будуть "робити щось інше"

Один з лідерів "Свободи" і кандидат на пост президента Руслан Кошулинський не виключає зміну формату акцій націоналістів проти російського бізнесу. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Кошулинський прокоментував акції "Сокола" (молодіжна організація "Свободи") у київському торговому центрі Ocean Plaza.

"Припущення (про колобізнесові розборки, - ред.) - перша сестра помилки. Люди, які воювали, а таких багато було серед учасників акції, кажуть, що не може заробляти гроші в Україні людина, яка під санкціями, права рука Путіна, його фірми будували керченський міст (мова йде про російського мільярдера Аркадія Ротенберга, - ред.). І люди проводять таку акцію", - зазначив він.

Він також висловив припущення, чому акція припинилася безрезультатно.

"Позиція була висловлена. Якщо влада її не почула, то буде робитися щось інше. А які були варіанти? Постійно там жити, голодувати, наручниками себе приковувати тощо?.. Сигнал було передано", - додав Кошулинський.

Зазначимо, 27 листопада в Києві протестувальники заблокували роботу ТРЦ Ocean Plaza. За словами мітингувальників, акція була проведена у зв'язку з тим, що торговий центр належить представникам російського бізнесу.

Пізніше поліція Києва заявила про затримання одного з учасників акції в Ocean Plaza.