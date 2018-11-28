Полиция Киева подтвердила задержание одного из участников акции в ТРЦ Ocean Plaza

Фото: ситуация в ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com/sokil.kyiv.org)

Сейчас акция возле торгового центра уже завершается

В ходе акции возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве сегодня, 28 ноября, был задержан один человек за "злостное неповиновение правоохранительным органам". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

"Сейчас акция возле торгового центра уже завершается. В настоящее время на месте работают 30 правоохранителей. На акции было задержано одно лицо, непосредственно в помещении торгового центра. Этот человек был задержан за злостное неповиновение правоохранительным органам", - сообщила пресс-офицер Голосеевского района Киева.

Кроме того, в полиции добавили, что в ходе акции возле ТРЦ никто не пострадал.

"Сообщений о пострадавших ни от врачей, ни от самих пострадавших ни в дежурную часть, ни к нам не поступало", - заявили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 28 ноября 2018 года, в ТРЦ Ocean Plaza проходит протестная акция с участием членов ВОО "Сокол". Как сообщали в организации, во время акции полиция задержала заместителя председателя организации ВОО "Сокол" - Ивана Косенко. Также в организации заявили, что во время задержания произошла потасовка, в которой пострадала женщина.

Отметим, участники акции требуют "прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через ТРЦ".

Добавим, протестные акции в ТРЦ проходят уже третий день. Так, вчера активисты на несколько часов заблокировали работу ТРЦ, а в понедельник, 26 ноября, неизвестный забросал торгово-развлекательный центр Ocean Plaza дымовыми шашками.