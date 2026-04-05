Світовий ринок нафти під загрозою: ОПЕК+ йде на радикальні кроки через війну
Країни ОПЕК+ ухвалили рішення про повторне збільшення видобутку нафти, щоб стабілізувати світовий ринок на тлі війни на Близькому Сході та блокування логістичних шляхів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі рішення про квоти
За інформацією видання, члени ОПЕК та партнери в межах формату ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти з травня на 206 тисяч барелів на добу. Аналогічне підвищення квот група вже впроваджувала у квітні.
В організації застерігають, що на ринку можливі значні цінові коливання через пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні Перської затоки.
Представники групи наголосили на важливості безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів.
Вплив конфлікту на ринок
Рішення про перегляд квот було прийняте після консультацій восьми країн-учасниць на тлі різкого зростання цін. Ситуація загострилася після початку війни США та Ізраїлю з Іраном наприкінці лютого.
Через дії іранської влади було фактично заблоковано Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти.
Також зафіксовані удари по нафтовій інфраструктурі та танкерах, зокрема в Кувейті, де внаслідок атак сталися пожежі на видобувних об'єктах.
Ситуація на ринку нафти
Нагадаємо, останніми днями світовий енергетичний ринок перебуває у стані високої турбулентності.
Зокрема, 2 квітня ціна на еталонний сорт нафти Dated Brent перевищила позначку 140 доларів, оновивши максимум з 2008 року. Стрибок вартості сировини на понад 10% за добу зумовлений посиленням бойових дій у регіоні Перської затоки.
Також на ціни суттєво вплинула риторика Вашингтона. Після заяв президента США Дональда Трампа про можливе продовження атак на військові об'єкти Ірану, трейдери почали закладати у вартість бареля ризики тривалого дефіциту поставок.
Крім того, Тегеран оголосив про радикальну зміну правил судноплавства в Ормузькій протоці. Іранська влада запроваджує систему розподілу країн на "друзів", "нейтральних" та "ворогів".
Залежно від категорії, для танкерів діятимуть різні умови проходу через цю стратегічну артерію, що фактично означає встановлення іранського контролю над п'ятою частиною світового експорту нафти.