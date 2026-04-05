Світовий ринок нафти під загрозою: ОПЕК+ йде на радикальні кроки через війну

Країни ОПЕК+ ухвалили рішення про повторне збільшення видобутку нафти, щоб стабілізувати світовий ринок на тлі війни на Близькому Сході та блокування логістичних шляхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Деталі рішення про квоти

За інформацією видання, члени ОПЕК та партнери в межах формату ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти з травня на 206 тисяч барелів на добу. Аналогічне підвищення квот група вже впроваджувала у квітні.

В організації застерігають, що на ринку можливі значні цінові коливання через пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні Перської затоки.

Представники групи наголосили на важливості безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів.

Вплив конфлікту на ринок

Рішення про перегляд квот було прийняте після консультацій восьми країн-учасниць на тлі різкого зростання цін. Ситуація загострилася після початку війни США та Ізраїлю з Іраном наприкінці лютого.

Через дії іранської влади було фактично заблоковано Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти.

Також зафіксовані удари по нафтовій інфраструктурі та танкерах, зокрема в Кувейті, де внаслідок атак сталися пожежі на видобувних об'єктах.