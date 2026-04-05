Мировой рынок нефти под угрозой: ОПЕК+ идет на радикальные шаги из-за войны

22:45 05.04.2026 Вс
2 мин
Блокировка стратегического пролива заставила ОПЕК во второй раз изменить планы
aimg Сергей Козачук
Мировой рынок нефти под угрозой: ОПЕК+ идет на радикальные шаги из-за войны Фото: ОПЕК увеличили квоты на добычу нефти (Getty Images)

Страны ОПЕК+ приняли решение о повторном увеличении добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок на фоне войны на Ближнем Востоке и блокирования логистических путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Читайте также: Пять стран ЕС предлагают ввести новый налог из-за скачка цен на топливо

Детали решения о квотах

По информации издания, члены ОПЕК и партнеры в рамках формата ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с мая на 206 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное повышение квот группа уже внедряла в апреле.

В организации предостерегают, что на рынке возможны значительные ценовые колебания из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива.

Представители группы отметили важность безопасности международных морских путей для бесперебойных поставок энергоресурсов.

Влияние конфликта на рынок

Решение о пересмотре квот было принято после консультаций восьми стран-участниц на фоне резкого роста цен. Ситуация обострилась после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля.

Из-за действий иранских властей был фактически заблокирован Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Также зафиксированы удары по нефтяной инфраструктуре и танкерам, в частности в Кувейте, где в результате атак произошли пожары на добывающих объектах.

Ситуация на рынке нефти

Напомним, в последние дни мировой энергетический рынок находится в состоянии высокой турбулентности.

В частности, 2 апреля цена на эталонный сорт нефти Dated Brent превысила отметку 140 долларов, обновив максимум с 2008 года. Скачок стоимости сырья более чем на 10% в сутки обусловлен усилением боевых действий в регионе Персидского залива.

Также на цены существенно повлияла риторика Вашингтона. После заявлений президента США Дональда Трампа о возможном продолжении атак на военные объекты Ирана, трейдеры начали закладывать в стоимость барреля риски длительного дефицита поставок.

Кроме того, Тегеран объявил о радикальном изменении правил судоходства в Ормузском проливе. Иранские власти вводят систему распределения стран на "друзей", "нейтральных" и "врагов".

В зависимости от категории, для танкеров будут действовать разные условия прохода через эту стратегическую артерию, что фактически означает установление иранского контроля над пятой частью мирового экспорта нефти.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
