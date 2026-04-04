П'ять країн ЄС пропонують запровадити новий податок через стрибок цін на пальне

18:25 04.04.2026 Сб
2 хв
Міністри фінансів ЄС пропонують спрямувати ці кошти на боротьбу з інфляцією
aimg Сергій Козачук
Фото: ЄС готує відповідь на зростання цін на пальне (Getty Images)

П'ять країн Європейського Союзу закликають запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на пальне для споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Читайте також: ЄС закликав готуватися до тривалих перебоїв на енергоринку через війну в Ірані, - Reuters

Спільна ініціатива міністрів

Міністри економіки та фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії звернулися з офіційним листом до єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстри.

Вони пропонують використовувати надлишкові прибутки енергетичних гігантів, накопичені через стрибок цін на нафту, для підтримки громадян та стримування інфляції.

Автори ініціативи наголошують, що національних зусиль щодо акцизів недостатньо, тому необхідний спільний інструмент на рівні ЄС. Це дозволить фінансувати допомогу населенню, не створюючи додаткового навантаження на державні бюджети.

Причини енергетичної кризи

Ситуація на ринку загострилася після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Через фактичне закриття Ормузької протоки виник дефіцит пропозиції, що підняло ціну на нафту марки Brent до 100 доларів за барель.

Міністри пропонують відродити механізм "внеску солідарності", який діяв у 2022 році, але на більш міцній правовій основі.

"Важливо забезпечити справедливий розподіл цього тягаря. Таке європейське рішення слугуватиме сигналом для громадян та економіки, показуючи, що ми єдині та здатні діяти", - йдеться у зверненні.

Експерти, зокрема головний економіст банку Triodos Ганс Штегемен, підтримують цю ідею. Він зазначив, що податки на непередбачувані доходи є "очевидним рішенням", коли криза приносить величезні прибутки виробникам палива за рахунок домогосподарств.

Енергетична криза в Європі

Нагадаємо, ситуація на енергетичному ринку ЄС почала стрімко погіршуватися після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого 2026 року.

Раніше Єврокомісія офіційно закликала європейців переходити на дистанційну роботу, менше користуватися власними авто та обмежити авіаперельоти через загрозу масштабного дефіциту ресурсів.

Крім того, уряди країн блоку отримали попередження від фахівців про тривалі перебої на ринку, оскільки ціни на газ у регіоні вже підскочили на понад 70%.

Водночас оптові ціни на дизельне пальне в Європі вже досягли історичного максимуму з початку 1970-х років, що безпосередньо впливає на вартість імпорту пального для України.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої