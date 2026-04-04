П'ять країн ЄС пропонують запровадити новий податок через стрибок цін на пальне

П'ять країн Європейського Союзу закликають запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на пальне для споживачів.

Спільна ініціатива міністрів

Міністри економіки та фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії звернулися з офіційним листом до єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстри.

Вони пропонують використовувати надлишкові прибутки енергетичних гігантів, накопичені через стрибок цін на нафту, для підтримки громадян та стримування інфляції.

Автори ініціативи наголошують, що національних зусиль щодо акцизів недостатньо, тому необхідний спільний інструмент на рівні ЄС. Це дозволить фінансувати допомогу населенню, не створюючи додаткового навантаження на державні бюджети.

Причини енергетичної кризи

Ситуація на ринку загострилася після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Через фактичне закриття Ормузької протоки виник дефіцит пропозиції, що підняло ціну на нафту марки Brent до 100 доларів за барель.

Міністри пропонують відродити механізм "внеску солідарності", який діяв у 2022 році, але на більш міцній правовій основі.

"Важливо забезпечити справедливий розподіл цього тягаря. Таке європейське рішення слугуватиме сигналом для громадян та економіки, показуючи, що ми єдині та здатні діяти", - йдеться у зверненні.

Експерти, зокрема головний економіст банку Triodos Ганс Штегемен, підтримують цю ідею. Він зазначив, що податки на непередбачувані доходи є "очевидним рішенням", коли криза приносить величезні прибутки виробникам палива за рахунок домогосподарств.