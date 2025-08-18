Світовий рейтинг WTA: Костюк і Ястремська зробили ривок перед US Open

Які зміни відбулися у рейтингу WTA

За підсумками останніх підготовчих турнірів перед US Open-2025, Марта Костюк та Даяна Ястремська зуміли дійти до третього кола на змаганнях WTA 1000 у Цинциннаті. Обидві українки припинили боротьбу через зняття з матчів проти Іги Швьонтек та Коко Гофф відповідно.

Позиція першої ракетки України Еліни Світоліної залишилася незмінною - вона продовжує утримувати 13-те місце після вильоту у другому раунді того ж турніру. Водночас одразу три українські тенісистки з топ-100 світового рейтингу демонструють прогрес:

Даяна Ястремська покращила своє місце одразу на чотири позиції, ставши 31-ю ракеткою світу.

Юлія Стародубцева додала 10 сходинок, піднявшись на 63-тю позицію.

Українка Дарія Снігур, що візьме участь у кваліфікації американського Грендслему, також покращила свої показники, піднявшись на 16 позицій і тепер займає 177-ме місце.

Натомість Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва опустилися у рейтингу WTA на 15 та 12 сходинок відповідно.

У десятці найкращих тенісисток світу відбулося чотири зміни. Переможниця Australian Open-2025 Медісон Кіз піднялася на дві позиції, а представниця Казахстану Єлєна Рибакіна повернулася у топ-10.

Натомість китаянка Цінь Вень Чжен та американка Аманда Анісімова опустилися у списку.

Топ-10 світового рейтингу WTA:

Аріна Сабалєнка - 12010 очок Коко Гофф (США) - 7669 Іга Швьонтек (Польща) - 6933 Джессіка Пегула (США) - 5488 Мірра Андрєєва - 4948 Медісон Кіз (США) - 4579 (+2) Цінь Вень Чжен (Китай) - 4553 (-1) Аманда Анісімова (США) - 3834 (-1) Жасмін Паоліні (Італія) - 3586 Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 3283 (+2)

Інші українські тенісистки в рейтингу:

13. Еліна Світоліна - 2944

27. Марта Костюк - 1711 (+1)

31. Даяна Ястремська - 1504 (+4)

63. Юлія Стародубцева - 954 (+10)

135. Ангеліна Калініна - 551 (-3)

177. Дарія Снігур - 409 (+16)

191. Олександра Олійникова - 385 (-15)

239. Анастасія Соболєва - 306 (-12)

268. Валерія Страхова - 273 (-7)

Зміни в рейтингу АТР

Через незіграний фінал "Мастерсу" в Цинциннаті між Янніком Сіннером та Карлосом Алькарасом, Чоловіча тенісна асоціація (ATP) поки не оновила світові рейтинги. Однак, у так званому "лайв-рейтингу" помітні певні зрушення.

Зокрема, перша ракетка України серед чоловіків, Віталій Сачко, який вперше за два роки візьме участь у кваліфікації US Open, піднявся на п'ять сходинок і посідає 217-ту позицію.

Також покращили свої місця Олег Приходько (304-те, +3) та Олександр Овчаренко (377-ме, +1).

Кваліфікація US Open-2025 стартує у понеділок, 18 серпня, а основна частина змагань розпочнеться в неділю, 24 серпня.