Світовий банк схвалив для України 3,39 млрд доларів: на що підуть кошти
Світовий банк затвердив нову програму підтримки України на 3,39 млрд доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Світового банку.
Головне:
- Нове фінансування: Світовий банк схвалив програму для України на 3,39 млрд доларів.
- На що підуть кошти: підтримка приватного сектору, створення робочих місць та економічні реформи.
- Основні джерела: позика Світового банку, грант F.O.R.T.I.S. та гарантії Великої Британії.
- Пріоритет реформ: залучення інвестицій, вирішення дефіциту кадрів та інтеграція з ринком ЄС.
- Наступний крок: це перша із двох запланованих програм політики розвитку.
Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила Першу програму політики розвитку ''Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору'' (DPO). Її головна мета – підтримати урядові реформи, спрямовані на розвиток приватного сектору, залучення інвестицій та створення нових робочих місць.
Це перша із двох запланованих операцій у межах програми політики розвитку.
Звідки надійдуть кошти
Загальний обсяг фінансування становить 3,39 млрд доларів.
До пакета входять:
- 1,04 млрд доларів – позика Світового банку;
- 540 млн доларів кредитного підсилення від фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує уряд Японії;
- 500 млн доларів гарантій від уряду Великої Британії;
- 2,35 млрд доларів гранту від фонду F.O.R.T.I.S.
У Світовому банку наголосили, що програма є частиною міжнародної підтримки України, яка допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни.
Які реформи підтримуватиме програма
Фінансування передбачає підтримку реформ за трьома ключовими напрямами.
Перший – стимулювання приватних інвестицій. Йдеться про вдосконалення законодавства щодо державно-приватного партнерства, розвиток фінансових інструментів для малого та середнього бізнесу, а також продовження приватизації.
Другий – подолання дефіциту робочої сили. Програма передбачає модернізацію житлової політики, підтримку ветеранського підприємництва, розширення можливостей для працевлаштування жінок та скорочення розриву між потребами роботодавців і навичками працівників.
Третій – поглиблення інтеграції з ринком Європейського Союзу. Плануються кроки щодо підвищення прозорості державної підтримки аграрного сектору, інтеграції українського ринку електроенергії до європейського та гармонізації екологічного законодавства.
Що кажуть у Світовому банку
Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом зазначив, що Україна продовжує реалізовувати реформи навіть в умовах повномасштабної війни.
За його словами, країна створює умови для залучення приватного капіталу, розвитку ринків та інституцій, а також послідовно просувається на шляху до членства в Європейському Союзі.
У Світовому банку додали, що за останні чотири роки мобілізована міжнародна підтримка дозволила уряду України забезпечувати критично важливі державні послуги для понад 20 мільйонів українців, зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти, енергетики, житлової політики, сільського господарства та підтримки малого й середнього бізнесу.
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