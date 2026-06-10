Новий транш від Світового банку спрямують на базові потреби українців

Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram -канал.

На що підуть кошти та хто надав гарантії

За її словами, новий транш фінансування надійшов до Державного бюджету України від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція.

Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни.

"Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення", - наголосила Свириденко.

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Що відомо про проєкт PEACE in Ukraine

Проєкт PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) in Ukraine було започатковано для надання бюджетної підтримки українській державі.

Завдяки новому траншу від Швеції загальний обсяг коштів, залучених за цією програмою Світового банку, вже сягнув 53,5 мільярда доларів.