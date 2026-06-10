ua en ru
Ср, 10 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Новий транш від Світового банку спрямують на базові потреби українців

17:44 10.06.2026 Ср
2 хв
Куди підуть гроші?
aimg Сергій Козачук
Новий транш від Світового банку спрямують на базові потреби українців Фото: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (facebook.com/KabminUA)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

На що підуть кошти та хто надав гарантії

За її словами, новий транш фінансування надійшов до Державного бюджету України від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантію Уряду Королівства Швеція.

Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни.

"Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення", - наголосила Свириденко.

Читайте також: Світовий банк назвав три причини уповільнення економіки України

Що відомо про проєкт PEACE in Ukraine

Проєкт PEACE (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance) in Ukraine було започатковано для надання бюджетної підтримки українській державі.

Завдяки новому траншу від Швеції загальний обсяг коштів, залучених за цією програмою Світового банку, вже сягнув 53,5 мільярда доларів.

Співпраця України та Світового банку

Нагадаємо, Світовий банк є одним із ключових фінансових партнерів України, який не лише покриває поточні соціальні видатки, а й фінансує довгострокові програми відновлення.

Зокрема, у травні 2025 року банк схвалив додаткове фінансування в розмірі 84 мільйонів доларів за проєктом HOPE. Ці кошти спрямували на відновлення пошкоджених війною осель за державною програмою "єВідновлення", що дозволить повернути житло понад 25 тисячам українських родин.

Водночас експерти фінустанови наголошують, що через триваючу агресію РФ українська економіка стикається із серйозними викликами.

Згідно з квітневим прогнозом Світового банку, основними факторами уповільнення економічного зростання України у 2024-2025 роках стали скорочення зовнішнього попиту, дефіцит робочої сили та перебої зі світлом. Прискорення економіки до 5,2% очікується лише у 2026 році за умови завершення активних бойових дій та старту масштабної відбудови.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МВФ Юлія Свириденко Всемирный банк Пенсії в Україні
Новини
Після удару дронів палають резервуари на найбільшій нафтобазі на Кавказі
Після удару дронів палають резервуари на найбільшій нафтобазі на Кавказі
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату