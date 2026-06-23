Всемирный банк одобрил для Украины 3,39 млрд долларов: на что пойдут эти средства
Всемирный банк утвердил новую программу поддержки Украины на сумму 3,39 млрд долларов. Финансирование поможет привлечь частные инвестиции, поддержать бизнес, создать рабочие места и продолжить экономические реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка.
Главное:
- Новое финансирование: Всемирный банк одобрил программу для Украины на 3,39 млрд долларов.
- На что пойдут средства: поддержка частного сектора, создание рабочих мест и экономические реформы.
- Основные источники: заем Всемирного банка, грант F.O.R.T.I.S. и гарантии Великобритании.
- Приоритеты реформ: привлечение инвестиций, решение проблемы дефицита кадров и интеграция с рынком ЕС.
- Следующий шаг: это первая из двух запланированных программ политики развития.
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Первую программу политики развития "Рабочие места в Украине и рост частного сектора" (DPO). Ее главная цель - поддержать правительственные реформы, направленные на развитие частного сектора, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.
Это первая из двух запланированных операций в рамках программы политики развития.
Откуда поступят средства
Общий объем финансирования составляет 3,39 млрд долларов.
В пакет входят:
- 1,04 млрд долларов – заем Всемирного банка;
- 540 млн долларов кредитного усиления от фонда ADVANCE Ukraine, который поддерживает правительство Японии;
- 500 млн долларов гарантий от правительства Великобритании;
- 2,35 млрд долларов гранта от фонда F.O.R.T.I.S.
Во Всемирном банке подчеркнули, что программа является частью международной поддержки Украины, которая помогает покрывать бюджетные потребности страны во время войны.
Какие реформы будет поддерживать программа
Финансирование предусматривает поддержку реформ по трем ключевым направлениям.
Первое – стимулирование частных инвестиций. Речь идет об усовершенствовании законодательства в сфере государственно-частного партнерства, развитии финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, а также продолжении приватизации.
Второе – преодоление дефицита рабочей силы. Программа предусматривает модернизацию жилищной политики, поддержку предпринимательства ветеранов, расширение возможностей для трудоустройства женщин и сокращение разрыва между потребностями работодателей и навыками работников.
Третий – углубление интеграции с рынком Европейского Союза. Планируются меры по повышению прозрачности государственной поддержки аграрного сектора, интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский и гармонизации экологического законодательства.
Что говорят во Всемирном банке
Региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы Боб Сом отметил, что Украина продолжает проводить реформы даже в условиях полномасштабной войны.
По его словам, страна создает условия для привлечения частного капитала, развития рынков и институтов, а также последовательно продвигается на пути к членству в Европейском Союзе.
Во Всемирном банке добавили, что за последние четыре года мобилизованная международная поддержка позволила правительству Украины обеспечивать критически важные государственные услуги для более чем 20 миллионов украинцев, в частности в сферах здравоохранения, образования, энергетики, жилищной политики, сельского хозяйства и поддержки малого и среднего бизнеса.
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