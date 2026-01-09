Нафта дорожчає другий день поспіль: причини
Ціни на нафту зростають другий день поспіль через побоювання перебоїв у постачанні після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та протестів в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Динаміка цін
Станом на ранок 9 січня ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,3%, сягнувши позначки 62,82 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,3% - до 58,52 долара за барель. Обидва еталонні показники готуються завершити тиждень із приростом.
Фактор Венесуели та Ірану
Основними драйверами росту цін стали геополітичні ризики:
-
Венесуела: після затримання Ніколаса Мадуро США заявили про намір контролювати нафтовий сектор країни. Компанії Chevron, Vitol та Trafigura вже змагаються за право експортувати венесуельську нафту через державні контракти США.
-
Іран: масові антиурядові протести в країні та відключення інтернету викликали занепокоєння ринку щодо можливого скорочення видобутку одним із найбільших виробників ОПЕК.
-
РФ: додатковий тиск створюють ризики ударів по російській нафтовій інфраструктурі на тлі війни в Україні.
Прогнози аналітиків
Експерти зазначають, що зростання цін спричинене очікуваним подорожчанням венесуельської нафти, яка раніше продавалася з великими дисконтами. Водночас на ринок тисне прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про можливий надлишок пропозиції у 2026 році, що дещо стримує стрімке подорожчання.
Нагадаємо, американські нафтові гіганти вимагають від адміністрації Дональда Трампа юридичних і фінансових гарантій для відновлення інвестицій у Венесуелу.
Керівники компаній занепокоєні політичними ризиками та наполягають на отриманні чітких запобіжників, перш ніж вкладати кошти у розбиту інфраструктуру країни.
Сполучені Штати планують реалізовувати венесуельську нафту на "безстроковій" основі. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що отримані від продажу ресурсу кошти будуть накопичуватися на спеціальних рахунках під контролем американського уряду та спрямовуватися на потреби народу Венесуели.