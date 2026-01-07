США продаватимуть венесуельську нафту "без обмежень", - Politico

Міністр енергетики США Кріс Райт оголосив, що США продаватимуть венесуельську нафту "безстроково", а виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Politico .

За його словами, перші продажі здійснюватимуться з уже накопичених запасів сирої нафти, а згодом на продаж буде виставлятися й нововидобута сировина.

"Замість блокування нафтових поставок ми дозволимо нафті текти на нафтопереробні заводи США та по всьому світу, забезпечуючи стабільні постачання, але ці продажі здійснюватиме уряд США", - заявив Райт під час конференції Goldman Sachs з енергетики, чистих технологій та комунальних послуг.

Райт підкреслив, що продажі будуть координуватися безпосередньо урядом США, щоб забезпечити стабільність на ринку та уникнути спекуляцій.

Що ж стосується виручки від продажу цієї нафти, то вони, за словами Райта, "будуть зараховані на рахунки, контрольовані урядом США", а потім "повернуться до Венесуели на благо венесуельського народу".

Заява пролунала того ж дня, коли американські військові захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний з Венесуелою, що лише підкреслює рішучість Вашингтона взяти під контроль венесуельську нафтову індустрію.

Відновлення родовищ у Венесуелі

Раніше була інформація, що повне відновлення венесуельських родовищ потребує десятків мільярдів доларів інвестицій та понад десять років роботи. В США кажуть, що вони поставлять необхідні хімікати та обладнання для відновлення видобутку шламової нафти і планують співпрацювати з урядом Венесуели для масштабнішого відновлення нафтового сектору.

Контроль США над нафтою

Президент Дональд Трамп раніше оголосив, що Райт очолить план США щодо продажу до 50 мільйонів барелів санкційної венесуельської сирої нафти, переданої тимчасовою владою країни. За оцінками аналітиків, це може принести до 2,5 мільярда доларів.

Очікується, що Райт у середу зустрінеться з керівниками галузі щодо Венесуели на конференції, а в п’ятницю проведе переговори у Білому домі разом із Трампом та іншими високопосадовцями адміністрації.