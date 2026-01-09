Нефть дорожает второй день подряд: причины
Цены на нефть растут второй день подряд из-за опасений перебоев в поставках после задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и протестов в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Динамика цен
По состоянию на утро 9 января фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3%, достигнув отметки 62,82 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,3% - до 58,52 доллара за баррель. Оба эталонных показателя готовятся завершить неделю с приростом.
Фактор Венесуэлы и Ирана
Основными драйверами роста цен стали геополитические риски:
-
Венесуэла: после задержания Николаса Мадуро США заявили о намерении контролировать нефтяной сектор страны. Компании Chevron, Vitol и Trafigura уже соревнуются за право экспортировать венесуэльскую нефть через государственные контракты США.
-
Иран: массовые антиправительственные протесты в стране и отключение интернета вызвали беспокойство рынка относительно возможного сокращения добычи одним из крупнейших производителей ОПЕК.
-
РФ: дополнительное давление создают риски ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне войны в Украине.
Прогнозы аналитиков
Эксперты отмечают, что рост цен вызван ожидаемым подорожанием венесуэльской нефти, которая ранее продавалась с большими дисконтами. В то же время на рынок давит прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о возможном избытке предложения в 2026 году, что несколько сдерживает стремительное подорожание.
Напомним, американские нефтяные гиганты требуют от администрации Дональда Трампа юридических и финансовых гарантий для возобновления инвестиций в Венесуэлу.
Руководители компаний обеспокоены политическими рисками и настаивают на получении четких гарантий, прежде чем вкладывать средства в разбитую инфраструктуру страны.
Соединенные Штаты планируют реализовывать венесуэльскую нефть на "бессрочной" основе. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что полученные от продажи ресурса средства будут накапливаться на специальных счетах под контролем американского правительства и направляться на нужды народа Венесуэлы.