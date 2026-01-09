Нефть дорожает второй день подряд: причины

Цены на нефть растут второй день подряд из-за опасений перебоев в поставках после задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и протестов в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Динамика цен

По состоянию на утро 9 января фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3%, достигнув отметки 62,82 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,3% - до 58,52 доллара за баррель. Оба эталонных показателя готовятся завершить неделю с приростом.

Фактор Венесуэлы и Ирана

Основными драйверами роста цен стали геополитические риски:

Венесуэла: после задержания Николаса Мадуро США заявили о намерении контролировать нефтяной сектор страны. Компании Chevron, Vitol и Trafigura уже соревнуются за право экспортировать венесуэльскую нефть через государственные контракты США.

Иран: массовые антиправительственные протесты в стране и отключение интернета вызвали беспокойство рынка относительно возможного сокращения добычи одним из крупнейших производителей ОПЕК.

РФ: дополнительное давление создают риски ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне войны в Украине.

Прогнозы аналитиков

Эксперты отмечают, что рост цен вызван ожидаемым подорожанием венесуэльской нефти, которая ранее продавалась с большими дисконтами. В то же время на рынок давит прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) о возможном избытке предложения в 2026 году, что несколько сдерживает стремительное подорожание.