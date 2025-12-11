Світові ціни на нафту знизились: у Reuters назвали ключові причини

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 81 цент, або на 1,3%, до 61,40 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 78 центів, також на 1,3%, до 57,68 долара за барель.

Орієнтири цін на нафту встановилися вище днем раніше після того, як США заявили про захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели, оскільки ескалація напруженості між двома країнами викликала занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.

"Поки що вилучення не поширилося на ринок, але подальша ескалація призведе до значної волатильності цін на сиру нафту. Ринок також залишається в невизначеності, спостерігаючи за прогресом укладення мирної угоди між Україною та РФ", - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти LSEG.

Трейдери та джерела в галузі заявили, що азійські покупці вимагають значних знижок на венесуельську сиру нафту, яка перебуває під тиском через сплеск санкційної нафти з Росії та Ірану, та підвищені ризики завантаження в цій південноамериканській країні.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство у своєму останньому щомісячному звіті про ринок нафти підвищило свої прогнози зростання світового попиту на нафту на 2026 рік, водночас знизивши прогнози зростання пропозиції, що передбачає дещо менший профіцит наступного року.