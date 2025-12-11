Мировые цены на нефть снизились: в Reuters назвали ключевые причины

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 81 цент, или на 1,3%, до 61,40 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 78 центов, также на 1,3%, до 57,68 доллара за баррель.

Ориентиры цен на нефть установились выше днем ранее после того, как США заявили о захвате нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, поскольку эскалация напряженности между двумя странами вызвала беспокойство относительно перебоев в поставках.

"Пока изъятие не распространилось на рынок, но дальнейшая эскалация приведет к значительной волатильности цен на сырую нефть. Рынок также остается в неопределенности, наблюдая за прогрессом заключения мирного соглашения между Украиной и РФ", - сказал Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти LSEG.

Трейдеры и источники в отрасли заявили, что азиатские покупатели требуют значительных скидок на венесуэльскую сырую нефть, которая находится под давлением из-за всплеска санкционной нефти из России и Ирана, и повышенные риски загрузки в этой южноамериканской стране.

Между тем Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном отчете о рынке нефти повысило свои прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2026 год, одновременно снизив прогнозы роста предложения, что предполагает несколько меньший профицит в следующем году.