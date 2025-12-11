Світові ціни на нафту знизились: у Reuters назвали ключові причини
Світові ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори знову переключили увагу на мирні переговори між Україною та РФ, й активно стежать за можливими наслідками захоплення США танкера біля узбережжя Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 81 цент, або на 1,3%, до 61,40 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 78 центів, також на 1,3%, до 57,68 долара за барель.
Орієнтири цін на нафту встановилися вище днем раніше після того, як США заявили про захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели, оскільки ескалація напруженості між двома країнами викликала занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.
"Поки що вилучення не поширилося на ринок, але подальша ескалація призведе до значної волатильності цін на сиру нафту. Ринок також залишається в невизначеності, спостерігаючи за прогресом укладення мирної угоди між Україною та РФ", - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти LSEG.
Трейдери та джерела в галузі заявили, що азійські покупці вимагають значних знижок на венесуельську сиру нафту, яка перебуває під тиском через сплеск санкційної нафти з Росії та Ірану, та підвищені ризики завантаження в цій південноамериканській країні.
Тим часом Міжнародне енергетичне агентство у своєму останньому щомісячному звіті про ринок нафти підвищило свої прогнози зростання світового попиту на нафту на 2026 рік, водночас знизивши прогнози зростання пропозиції, що передбачає дещо менший профіцит наступного року.
Що передувало
Нагадаємо, що у жовтні США ввели санкції проти російських енергетичних гігантів - "Роснефти" та "Лукойлу". Після оголошення цих обмежень ринкова вартість обох корпорацій різко просіла, а компаніям довелося розпочати продаж іноземних активів.
Паралельно великі державні нафтопереробні підприємства Китаю призупинили закупівлю сорту ESPO, реагуючи на американські санкції. Аналогічну обережність нині демонструє й Індія.
Також ми писали, що близько 48 млн барелів російської нафти можуть залишитися без визначеного маршруту через дію обмежень США. У результаті десяткам танкерів доведеться шукати нові порти для розвантаження.
Окрім того, частина великих індійських нафтопереробних компаній активно шукає нові партії російської нафти, попри санкційні ризики та тиск Заходу.