Мировые цены на нефть снизились: в Reuters назвали ключевые причины
Мировые цены на нефть снизились, поскольку инвесторы снова переключили внимание на мирные переговоры между Украиной и РФ, и активно следят за возможными последствиями захвата США танкера у побережья Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 81 цент, или на 1,3%, до 61,40 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 78 центов, также на 1,3%, до 57,68 доллара за баррель.
Ориентиры цен на нефть установились выше днем ранее после того, как США заявили о захвате нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, поскольку эскалация напряженности между двумя странами вызвала беспокойство относительно перебоев в поставках.
"Пока изъятие не распространилось на рынок, но дальнейшая эскалация приведет к значительной волатильности цен на сырую нефть. Рынок также остается в неопределенности, наблюдая за прогрессом заключения мирного соглашения между Украиной и РФ", - сказал Эмрил Джамиль, старший аналитик по нефти LSEG.
Трейдеры и источники в отрасли заявили, что азиатские покупатели требуют значительных скидок на венесуэльскую сырую нефть, которая находится под давлением из-за всплеска санкционной нефти из России и Ирана, и повышенные риски загрузки в этой южноамериканской стране.
Между тем Международное энергетическое агентство в своем последнем ежемесячном отчете о рынке нефти повысило свои прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2026 год, одновременно снизив прогнозы роста предложения, что предполагает несколько меньший профицит в следующем году.
Что предшествовало
Напомним, что в октябре США ввели санкции против российских энергетических гигантов - "Роснефти" и "Лукойла". После объявления этих ограничений рыночная стоимость обеих корпораций резко просела, а компаниям пришлось начать продажу иностранных активов.
Параллельно крупные государственные нефтеперерабатывающие предприятия Китая приостановили закупку сорта ESPO, реагируя на американские санкции. Аналогичную осторожность сейчас демонстрирует и Индия.
Также мы писали, что около 48 млн баррелей российской нефти могут остаться без определенного маршрута из-за действия ограничений США. В результате десяткам танкеров придется искать новые порты для разгрузки.
Кроме того, часть крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний активно ищет новые партии российской нефти, несмотря на санкционные риски и давление Запада.