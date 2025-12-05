Світові ціни на нафту почали зростати: у Reuters назвали ключові причини

Світові ціни на нафту марки WTI почали зростали на фоні зниження процентної ставки Федеральної резервної системи і напруженості між США і Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

При цьому вартість нафти марки Brent знизилася на 3 центи, або 0,05%, до 63,23 долара за барель. Протягом тижня контракт залишався загалом стабільним.

Ф'ючерс на американську нафту марки West Texas Intermediate знизився на 10 центів, або на 0,17%, до 59,57 долара за барель, хоча за тиждень він зріс приблизно на 1,7%, що стало другим тижневим зростанням поспіль.

Близько 82% економістів, опитаних агентством у період з 28 листопада по 4 грудня, очікували зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня. Зниження ставки стимулювало б економічне зростання та попит на нафту.

Ринки також продовжують готуватися до потенційного військового вторгнення США до Венесуели після того, як президент Дональд Трамп наприкінці минулого тижня заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів щодо припинення діяльності венесуельських наркоторговців на суші.

Такий крок може поставити під загрозу видобуток сирої нафти у Венесуелі в обсязі 1,1 млн барелів на день, яку країна постачає в основному до Китаю. Ці фактори підтримували ціни, незважаючи на зростаючий профіцит.

Цікаво, що Саудівська Аравія знизила ціни на січневу нафту марки Arab Light для постачання до Азії до найнижчого рівня за п'ять років на тлі надлишку пропозиції.