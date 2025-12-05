Мировые цены на нефть начали расти: в Reuters назвали ключевые причины

Мировые цены на нефть марки WTI начали расти на фоне снижения процентной ставки Федеральной резервной системы и напряженности между США и Венесуэлой.

При этом стоимость нефти марки Brent снизилась на 3 цента, или 0,05%, до 63,23 доллара за баррель. В течение недели контракт оставался в целом стабильным.

Фьючерс на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизился на 10 центов, или на 0,17%, до 59,57 доллара за баррель, хотя за неделю он вырос примерно на 1,7%, что стало вторым недельным ростом подряд.

Около 82% экономистов, опрошенных агентством в период с 28 ноября по 4 декабря, ожидали снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе. Снижение ставки стимулировало бы экономический рост и спрос на нефть.

Рынки также продолжают готовиться к потенциальному военному вторжению США в Венесуэлу после того, как президент Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры по пресечению деятельности венесуэльских наркоторговцев на суше.

Такой шаг может поставить под угрозу добычу сырой нефти в Венесуэле в объеме 1,1 млн баррелей в день, которую страна поставляет в основном в Китай. Эти факторы поддерживали цены, несмотря на растущий профицит.

Интересно, что Саудовская Аравия снизила цены на январскую нефть марки Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за пять лет на фоне избытка предложения.