Світоліна вивела Україну у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник

Кубок Біллі Джин Кінг, 1/4 фіналу

Україна – Іспанія – 2:0

Еліна Світоліна – Паула Бадоса – 5:7, 6:2, 7:5

Деталі матчу

Як і Марта Костюк, в першому поєдинку матчевого протистояння, Світоліна почала досить важко. І все ж вона мала чудовий шанс завершити непросту першу партію на свою користь. У десятому геймі, ведучи 5:4 на подачі суперниці, українка не реалізувала сетбол. А потім – програла три гейми поспіль.

Невдача першого сету не вибила українку з колії. І в другому – все пішло напрочуд легко. Світоліна виграла два гейми на прийомі та успішно завершила всі розіграші на власній подачі. У підсумку – переконливі 6:2 у партії та рівновага за сетами.

На початку треьої, вирішальної, партії перевага нашої тенісної прими теж не викликала сумнівів. Українка зробила брейк вже на першій подачі суперниці та забезпечила собі комфортну перевагу - 3:0. Втім, дуже рано повірила в перемогу та збилася з ритму. У підсумку програла свою подачу та дозволила іспанці зрівняти рахунок - 4:4.

Втім у нервовому завершенні поєдинку Світоліна дотиснула суперницю - 7:5. Збірна України, яка вперше бере участь у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, вийшла в півфінал -- до четвірки найкращих команд планети. А сама Еліна виграла 18-й одиночний матч у турнірі та стала рекордсменкою збірної за цим показником.

Що далі

Україна здолала Іспанію з рахунком 2:0 завдяки двом перемогам у особистих зустрічах. Тож парна – не знадобилася.

Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна Італії – чинний володар трофею на чолі з 8-ю ракеткою світу Жасмін Паоліні. У своєму чвертьфіналі італійки перемогли господарок змагання – команду Китаю.

Зустріч з італійками відбудеться у п'ятницю, 19 вересня. Початок – о 12:00 за Києвом.

Де дивитися матчі

Всі матчі української збірної на Кубку Біллі Джин Кінг 2025 будуть доступні для перегляду безкоштовно на YouTube-каналі Setanta Sports.

Окрім цього, поєдинки можна дивитися на телеканалі SetantaSports+ та на платформі setantasports.com.